馬斯克暫停開放比特幣購車 全球區塊鏈概念股齊挫

在馬斯克 (Elon Musk) 表示基於比特幣挖礦能源消耗量太大，將暫停開放比特幣購車後，比特幣周三跌破 50,000 美元關卡，連帶拖累全球區塊鏈概念股重挫。

周四 (13 日) 美股盤前，美股區塊鏈概念股 Marathon Digital Holdings(MARA-US) 重跌 15%，Riot Blockchain(RIOT-US) 跌 14%，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也跌 5.2%。

亞股方面，日本最大加密貨幣交易所之一 Coincheck 的母企 Monex Group 周四收跌 10.5%，上月以 1 億美元價碼投資比特幣的遊戲開發商 Nexon 今也收跌 14.4%，單日跌幅寫下 2019 年 8 月以來最大。

觀察歐股，截稿前，英國加密貨幣挖礦公司 Argo Blockchain 和 On-Line Blockchain 均跌 14%，Northern Data AG 也跌 12%。

因長期看好加密貨幣應用，今年 2 月宣布特斯拉已購買價值 15 億美元比特幣後，馬斯克隨即於隔月宣布，開放美國地區使用比特幣購車，卻又在昨日以環境成本過高為由，中止比特幣付款的決定，立場出現 180 度大轉彎。

截稿前，比特幣 24 小時跌幅仍超過 12%，暫報 49,316 美元，繼昨日收跌逾 4% 後，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤前跌 1.5%。