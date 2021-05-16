〈雙北升三級警戒〉三大壽險防疫措施升級

有鑑於雙北防疫警戒已升到三級且確診人數不斷攀升，全球人壽、南山人壽、富邦人壽今 (16) 日皆宣布強化防疫的升級措施。

◎全球人壽

全球人壽強化防疫作為，以確保同仁安全與營運不中斷，措施如下：

1. 全球人壽位於新竹以北及宜蘭之外勤同仁盡量不需要進職場，以線上 (電話、網路等) 服務及處理保戶需求；在高風險地區之雙北市的營業服務據點，一律採取最低營運人力，以降低人員染疫風險，維持營運不中斷。

2. 全球人壽總公司內勤同仁執行分流上班 (上午 7:30-10:30)，避免人流過度集中。並請居住於熱區同仁，自 5 月 17 日起居家辦公 2 週，同日啟動異地辦公與居家辦公計劃。

3. 凡進辦公室同仁需全程戴口罩，會議室等公共空間每天加強消毒，盡量採視訊或電話會議，保持社交距離，若必須實體會議，也不超過 5 人。公司所有社團活動取消，總、分公司健身房暫時關閉、總公司團膳一律改外帶便當。

4. 同時，公司內外勤同仁皆設有防疫窗口，落實防疫通報與自主健康管理機制，確保同仁安全健康無虞。

針對已確認罹患「新型冠狀病毒肺炎」(COVID-19) 住院治療，或各種強制隔離之要保人或被保險人，因疫情而被實施無薪假或非自願性失業者及醫護人員，提供「快速理賠」、「續期保費緩繳 3 個月」、「申請補發保單免收手續費」與「保單借款利息緩繳或降息 0.5%，期間 6 個月」等 4 大關懷服務措施。保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽 24 小時免費客服專線 (0800-000-662)，或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

因疫情升溫，全球人壽建議，辦理保單借款及契約變更等保全服務，請多加利用官網保戶專區線上辦理，減少面對面接觸機會，一起齊心抗疫度過此關。

◎南山人壽

南山人壽也宣布提高公司防疫措施如下：

1. 外部訪客禁止進入公司大樓辦公區域；

2. 同仁於職場內應全程配戴口罩；

3. 加強公司大樓的消毒作業；

4. 於 5/12 至 5/14 起分三批啟動異地辦公，並於 5/17 啟動居家辦公並視情況分批增加居家辦公人數；同時預定下周起採分流彈性上班。

5. 會議採視訊會議方式進行等。

南山人壽並將持續因應政府疫情公布等級，啟動更嚴格的防疫措施，確保營運及服務不中斷。

◎富邦人壽

富邦人壽亦提高防疫強度，發布九大防疫強化措施，以確保同仁健康安全、營運不中斷；其中新竹地區以北之外勤業務員，即日起至 6 月 8 日，無需進辦公室降低接觸，改採線上作業持續提供保險服務。

九大防疫強化措施詳細說明如下：

ㄧ、包含內外勤同仁，進入辦公環境前將量測體溫控管，辦公期間全程佩戴口罩，且會議以電話或視訊為主。

二、針對雙北地區之內外勤辦公與營業環境，每週進行全面性消毒作業。

三、公司關鍵部門 (如財務精算、投資等) 已完成異地備援辦公搬遷作業，以確保公司營運持續不受影響。

四、針對居家辦公相關因應方案皆已完成就緒，且已有部分人員開始進行居家辦公，將視疫情發展評估是否全面啟動。

五、居住台北市萬華地區之內勤員工，未來兩週啟動居家辦公，避免疫情風險擴散。

六、全台通訊處 5 月初已落實人員管控、適當分流，且禁止工作環境群聚。

七、全台通訊處已明令禁止相互交流活動 (如聯合早會)，同仁如外帶餐點回單位用餐，用餐期間應採梅花座且保持適當社交距離，或於個人座位隔板內飲食。

八、新竹以北、宜蘭地區及 CDC 公告屬於第三級疫情警戒地區通訊處，停止早會活動，即日起至 6/8，同仁非必要無需進入辦公室；對客戶之服務，改以線上服務為主。

九、防疫期間儘量避免接觸客戶，各項服務改以電話或網路平台進行，各項受理及行政作業採雲端數位工具辦理，減少人員接觸；如有必要與客戶見面，應做好個人防疫措施，並全程佩戴口罩。