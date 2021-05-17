〈雙北升三級警戒〉衝擊觀光、餐飲業 多檔一度亮跌停燈

上周末本土疫情大爆發，雙北市防疫進入三級警戒，即便各大商場仍維持營運，但街上人潮銳減，衝擊實體百貨、餐飲和休閒業者營運，劍湖山 (5701-TW) 跌停，柏文 (8462-TW)、美食 - KY(2723-TW)、王品 (2727-TW) 和夏都 (2722-TW) 皆一度亮跌停燈。

周六和周日累計本土確診案例高達 386 例，不少學校因出現確診案宣布停課，台北市長柯文哲最新指出，社區感染已是現實，疫情的高峰恐怕還沒有到，北市將加強快篩也會維持醫療量能。

受到疫情衝擊，休閒相關業者中，劍湖山跌停，柏文一度跌停，大魯閣 (1432-TW) 跌逾 6%。

餐飲股中，美食 - KY、王品一度亮跌停燈號，亞洲藏壽司 (2754-TW)、豆府 (2752-TW) 均跌近半根停板，瓦城 (2729-TW) 跌 3% 左右。

飯店股受挫，夏都一度跌停，力麗店 (5364-TW)、遠雄來 (2712-TW) 接近跌停，高野 (2736-TW) 跌逾 8%，寒舍 (2739-TW)、老爺知 (5704-TW)、國賓 (2704-TW) 和六福 (2705-TW) 均跌超過半根停板。

王品表示，餐飲業雖屬維生與生活必需行業，但因應雙北升三級警戒，即日起推出餐飲業最大規模優惠方案，全集團 20 個品牌共 280 家門店推外帶滿 599 元現折 100 元、滿 1198 元折 200 元促銷以此類推，希望藉此將衝擊降低。

連鎖餐飲集團饗賓最新指出，在雙北和桃園地區各品牌各門市，均暫停內用服務，僅提供外帶外送服務。