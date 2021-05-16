疫情升溫宅經濟發燒 銀行祭最高15%回饋 鼓勵零接觸

國內疫情升溫，銀行緊抓宅經濟商機，陸續推出信用卡網購、外送服務促刷優惠，以外送平台來說，包括兆豐、合庫、國泰與中信等指定信用卡都有優惠，回饋率從 5% 起跳，最高可達 15%。

全台防疫進入第二級警戒，雙北地區防疫警戒更提升至第三級，這也讓外送訂單瞬間暴增，光是這幾天的外送業績就增加 2 成，為避免現金接觸，許多人也會在外送 APP 上綁定信用卡付款，如果綁定的卡片有提供優惠，等於比付現金還要划算。

兆豐銀行宣布，即日起推出外送平台加碼 12% 現金回饋優惠，不限卡別，即日起到 6 月 27 日止在 foodpanda 與 ubereats 總累積消費滿 300 元，完成登錄後每週五、六、日的消費都能額外加碼獲得 12% 回饋。

舉例來說，刷兆豐 e 秒刷透過外送平台消費，除了 12% 的回饋外，再加上 3% 網購回饋，回饋率最高可達 15%。

另外，部分銀行的指定卡別，像是合庫的 i 享樂生活卡也有 5% 回饋、國泰的享購鈦金卡回饋率 8%，中信的英雄聯盟卡也有 10% 回饋等。

華南銀行則是集中火力在新推出的「Rich + 富家卡」，提供國內消費最高 4% 回，搶攻時下最熱門的宅經濟與內需商機。

