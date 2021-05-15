〈雙北升三級警戒〉賣場民生物資祭限購令 經部：庫存充足勿囤貨

行政院今 (15) 日上午於防疫記者會宣布，雙北進入第三級防疫警戒，籲民眾非必要不外出，消息一出，各地賣場隨即引爆搶購潮，包括泡麵、罐頭、衛生紙及消毒用品等，架上空蕩蕩，經濟部強調，民生物資供應穩定無虞，相關廠商均已緊急加班生產擴大供應，請民眾安心、無須囤貨，目前已協調賣場祭出限購措施。

台灣正面臨一年多以來疫情最嚴峻的時刻，本土確診單日暴增 180 例，台北市及新北市 15 日至 28 日提升為三級防疫警戒，外出需全程佩戴口罩，避免不必要移動、活動或集會，停止室內 5 人、室外 10 人的社交聚會。

消息一出，隨即引發民眾恐慌心理，各大超市賣場都湧進大量人潮，開始搶購民生物資，包括全聯、家樂福、大潤發等，除了酒精、口罩、清潔用品及衛生紙外，米、泡麵、水、罐頭及生鮮食品等物資也都被搶購一空。經濟部呼籲民眾以防疫優先，應該避免多人群聚。

經濟部指出，現在賣場人員補貨補到手軟，廠商也在努力加班生產，如果家裡還有物資，請大家不要在這時候人擠人搶購。若有購買需求，也請配合賣場的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。

經濟部說明，國內衛生紙年產能約 20 萬噸，平均日產量約 8 萬箱，經向主要製造商瞭解，目前紙廠皆備有庫存，原料存量約 1-2 個月。防疫酒精庫存仍有 45 萬瓶，酒精原料庫存達 220 萬公升，每日產能為 15 萬瓶，預估 14 天內日產能可達 20 萬瓶，產品價格不變，民眾可至各門市及相關通路購買。

至於泡麵，國內平均日產能 11 萬箱，罐頭食品廠商庫存量足以應付短期消費者需求，並已備妥原物料。

經濟部表示，目前已盤點確保民生物資與防疫物資都能穩定供應，對於特定物資發生短缺時，將會即時協調及調度國內製造廠商全力生產，請民眾安心無須搶購及囤積物資。