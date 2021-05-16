美國基建及修繕需求加溫 桓鼎-KY新產能本季開出迎商機

美國建材市場修繕需求持續加溫，業者持續看好後續動能，建材及營建工程廠桓鼎 - KY(5543-TW) 新產能將在本季陸續開出，為了加大美國市場布局，擬透過引進大型通路，目標金屬建材銷歐美比重能突破 20% 比重，並持續增加。

桓鼎 - KY 今年第一季業績轉虧為盈，稅後純益 555 萬元，較去年同期虧損 1500 萬元顯著改善，每股純益 0.16 元，公司樂觀看待今年第二季新增產能開出後，對營收的挹注效果，桓鼎今年單月營收逐月創新高，4 月單月營收已達 2.05 億元，月增 43.13%，年增高達 1.55 倍。

桓鼎 - KY 生產的金屬建材，包括龍骨、金屬天花及金屬隔板，過去以中國及東南亞等亞洲為主要銷售地區，桓鼎 - KY 總經理莊宏偉指出，過去金屬建材銷歐美比例在 20% 以下，目前規劃透過大型市場通路，積極擴增在美國市場的銷售規模，預估在美國需求推升下，可望獲得成果。

桓鼎 - KY 持續擴建金屬建材產能，中國鎮江新廠預計第二季投產，年產能 140 萬平方米，是過往金屬天花產能的兩倍，而鎮江廠原址產線將專注生產金屬隔板，因此，金屬隔板年產能將由原先的 70 萬平方米提升到 140 萬平方米。

在新冠肺炎疫情緩和後，各國在原有貨幣寬鬆政策下，進一步擴大內需刺激經濟，美國總統拜登更提出 2.25 兆美元基礎建設的長期經濟計畫，包括提撥 1230 億美元創造更多平價住房選擇，並投入 400 億美元用於興建、改造現有公共住宅，這些因素推升居家修繕產品市場銷售動能走強。

市場預期，美國聯準會重申，將維持很長一段時間的低利率環境，加上疫後宅經濟發威，預期這波房市熱潮至少將旺到年底，有利推升相關居家概念股業績。

政策面來看，美國總統拜登計劃 5 年內翻新 400 萬棟建築及 200 萬戶家庭住宅，也有利支撐中長期需求。

在美國經營品牌地板銷售的寶陞 (2948-TE) 副總經理鄭弘寬指出，目前美國廣泛施打疫苗後，修繕市場需求持續復甦，加上海運缺櫃問題嚴重，很多建材市場都缺貨，海運障礙在 6、7 月不但沒有解決的跡象，市場預期還會更嚴重。

寶陞 4 月營收達 1.8 億元，創新高，年增 1.28 倍，累計 2021 年 1-4 月 6.16 億元，年增率也高達 73.43%。

美國這股因疫情趨緩後帶動的居家修繕熱需求，持續擴大中，台廠億豐 (8464-TW)、衛浴廚房五金廠成霖 (9934-TW)、桓鼎 - KY、品牌地板銷售商寶陞 泰金 - KY(6629-TW)、美喆 - KY(8466-TW)、橋椿 (2062-TW) 今年以來，營收都有高成長的表現。