桓鼎- KY擴充建材、營造能量 在手工程達10億元

桓鼎 - KY(5543-TW) 陸續標下數起工程標案，同時，桓鼎在金屬建材的產能倍增擴張計畫，將在今年 6 月投產，大陸新廠則將在同月投產，年產能達 140 萬平方米；在手訂單部分，手中接案金額己超過 10 億元，將在今年起及明年依工程進度入帳。

桓鼎 - KY 以聯鋌營造標下 5.02 億元高雄港務局第七貨櫃中心計畫辦公大樓相關興建工程，日前更取得臺鹽綠能的 3.08 億元漁電共生土木工程採購案。

桓鼎 - KY 中國鎮江新廠，預計 4 月進入試產 6 月量產，年產能 140 萬平方米，為過往金屬天花產能的兩倍，而鎮江廠原址產線將專注生產金屬隔板，因此，金屬隔板年產能將由原先的 70 萬平方米提升到 140 萬平方米。

桓鼎 - KY 的擴張動作，包括透過集團收購聯鋌營造 100% 股權納為子公司，加上產品業務整合已成為建築工程領域「解決方案的提供者」，雖然市場上有許多製造金屬建材的工廠，但是多半只能單純做客製品或單純做模組化的標準品建材，桓鼎 - KY 以兩種建材方案都能提供，並同時具有甲級營造的資格及豐富的營造經驗，使桓鼎能在全球專案的設計初期，即提供工程設計的效能與預算的可行性評估，建材客製化，以及工程安全施作的履約保証。

桓鼎 - KY 除擁有多年豐富經驗，同時也跟全球第三大及歐洲最大礦棉板廠 - 德國 OWA 集團合資成立 OWA Metallic（歐華瑪新型建材），提升產量與品質，致力打造精品級的高端建材外，受到許多高端客戶的信賴，應用領域包括半導體大廠、光學大廠、醫療院所、生技製藥實驗室、機場、地鐵、博物館、豪宅、商辦。

同時，桓鼎 - KY 併購聯鋌營造及擴建金屬天花新廠的成效可望從 2021 年起開始顯現，在手訂單部分，高雄港務局第七貨櫃中心計畫、臺鹽綠能全台首座漁電共生案、恆春停車場興三大專案目前都開始動工；手中接案金額己超過 10 億元，將在今年起及明年依工程進度入帳，而中國十四五計畫中的實施鄉村建設、綠色發展，也持續進行中。

桓鼎 - KY 去年前三季每股純益 0.61 元，去年營收為 10.02 億元，年增 0.69%；桓鼎今年將辦理市場籌資案，支應業務的快速擴充。