7-11完成Speedway收購案 FTC翻臉稱違法

美國聯邦貿易委員會（FTC）主席表示，7-11 收購美國第二大連鎖便利商店 Speedway 的交易違反反壟斷法，替這筆 210 億美元收購案周五（14 日）剛完成就蒙上陰影。

FTC 代理主席 Rebecca Kelly Slaughter 表示，即使 7-11 已宣布交易完成，對該收購案是否有違法的調查也將持續進行。

FTC 官員 Rohit Chopra 在一份聲明中表示：「我們有理由相信這項交易是違法的。在這種情況下完成交易非比尋常，我們對此感到不安。」

7-11 母公司日本零售集團 Seven & i Holdings 去年 8 月同意收購馬拉松石油 (MPC-US) 旗下 3,900 間 Speedway 門市，奠定其在美國與加拿大總門市達 14,000 的龍頭地位，該筆併購也讓 7-11 門市遍布美國前 50 大城市中的 47 城。

針對反壟斷指控，7-11 與馬拉松石油在各自的聲明中表示，併購案是在與 FTC 達成協議後進行，若 FTC 未提出異議阻止併購，在周五完成交易的時間點是完全合法的。這種所謂的時間安排協議在政府的併購審查調查中很常見。

7-11 和馬拉松石油表示，兩家公司今年已多次同意延長併購時間，並在 4 月底也與 FTC 達成出售 293 家加油站、並在本周五完成交易的協議。然而 FTC 官員一直到周二才說，希望能有更多時間審查門市分拆出售協議，兩家公司認為按照協議在周五完成交易並不違法。

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