搭跨年國旅熱 統一超7-11郊區門市業績成長上看5倍

即將迎來跨年，連假消費需求升溫，統一超 (2912-TW) 今 (30) 日指出，旗下 7-ELEVEN 位於郊區、東部和國道服務區的部分店點備貨量和人力使用將倍增，估業績可望較平日成長上看 3-5 倍，而因應北中南東跨年活動，周邊上百間門市也已擬定五大防疫機制，全力搶占國旅商機。

7-ELEVEN 指出，觀察目前清境周邊訂房率已達 90% 以上，位於清境商場內的 7-ELEVEN 清境門市今年全新改裝，預料將迎來龐大遊客群，食飲類與用品類包括零食、泡麵和暖暖包等備貨增 2-3 倍，樂觀預估帶動業績較平日成長 3-5 倍。

另一方面，由於台東有迎曙光活動、歌手張惠妹的跨年演唱會登場，台東市住房率達 90%， 7-ELEVEN 市區周邊門市應戰，強化杯裝咖啡、飯糰、三明治、啤酒等備貨量增 20-30%，並增加口罩、濕紙巾及酒精等用品備貨。

而元旦連續假期期間，泰安商場內 7-ELEVEN 門市針對杯裝咖啡、鮮食、泡麵、餅乾等備貨量、人力均較一般假日增 2 倍，新仁德商場的人力、備貨量也較假日倍數成長。

為因應中央流行疫情指揮中心日前公布跨年集會活動防疫相關規範， 7-ELEVEN 針對北中南東跨年活動周邊上百間門市，規劃五大防疫機制，包括增加人力宣導確實佩戴口罩、設置防疫商品專區、公共區域定時消毒、門市人力分工，並鼓勵低接觸支付等。

統一超強調，門店現調飲品將由專人製作，不進行結帳動作，避免接觸。

此外，全家 (5903-TW) 也指出，針對每年跨年的一級戰區台北市信義區，將備貨量、人力倍增 5-10 倍，其中瓶裝水備貨比平日大增 15 倍、口罩也較平日多出百倍的貨量。