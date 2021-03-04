統一超後市外資不同調 著眼菲律賓7-11復甦時程

多家外資出具連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 最新報告，多數維持持有和中立評等，目標價在 275-290 元，原因在於菲律賓 7-11 去年以來受到疫情衝擊表現疲軟，外資認為，儘管國內消費趨勢仍受到看好，仍有待觀察台灣超商本業、轉投資菲律賓 7-11 或台灣星巴克業務的新成長動能，尤其多家外資均關注菲律賓 7-11 的復甦進程。

日系外資指出，儘管今明兩年在統一超在台灣仍將維持積極的展店腳步，但因菲律賓展店速度減緩，至今年 1 月底僅 64% 的門店正常營業，因此維持觀望，預料要回到過往經營水準可能須等到 2021 年，維持持有評等，目標價 275 元。

另一家美系外資也提出中立看法，原因同樣是菲律賓 7-11 尚未有明顯來客量改善，所幸台灣超商市場成長前景仍樂觀，有助維繫既有動能，市場等待統一超對台灣超商本業、菲律賓 7-11 和台灣星巴克業務等祭出更積極的營運策略，惟目前尚未觀察到重大進展，因此暫維持中立評等，目標價 290 元。

不過，有家歐系外資相對樂觀，認為統一超今年仍有望在台新增超商 300 家，年增約 5%，並在 1200 萬名會員的基礎下強化營運動能，有助後續多元銷售，此外，菲律賓 7-11 回升可期，因而維持買進評等，目標價看到目前市場的最高達 309 元。