〈艾美特-KY展望〉新訂單挹注 估今年營收年增超過1成

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 東南亞市場布局有所斬獲，今年將有新客戶陸續加入，東南亞市場全年營收有望年增 2 成，加上近期接獲海外大單，將挹注營收人民幣 5000 萬元 (約新台幣 2.2 億元)，看好今年全年營收有望年增超過 1 成，本業獲利拚回到 2019 年每股純益 2.05 元水準。

艾美特銷售地區營收比重方面，中國佔 50%，日韓佔 20%，歐美、東南亞、台灣等綜合市場佔 20%。艾美特表示，進軍中國市場長達 40 年客戶群也較為年長，今年策略將品牌年輕化專攻 20-35 歲族群，包括透過網紅直播、線上推展等。

東南亞市場方面，艾美特經過 1 年半布局後今年進入收割期，以菲律賓為主力銷售市場，其他則包括馬來西亞、印尼、泰國、印度等，銷售產品如電風扇、電暖器、小家電等，艾美特去年全年營收約年增 11%，看好今年在增加客戶數下，今年營收有望年增 2 成。

其他海外客戶部分，艾美特表示，除強化既有市場外，近期打入美國、沙烏地阿拉伯等中東地區拓展跨境電商，估今年將帶來約人民幣 2000 萬元營收；另外接獲海外家電代工訂單，金額達人民幣 5000 萬元。

產品方面，艾美特指出，由於過去產品多以電風扇、電暖器為主，淡旺季明顯、營運較不穩定，近年開始推出居家清潔、健康類等相關小家電產品，如足浴盆、吸塵器、蒸氣拖把、除蹣機等，小家電產品去年營收比重已從 1% 攀升至 6%，看好今年營收比重將再成長 1 成。

法人看好，艾美特海外市場布局有成，加上新客戶訂單挹注下，今年全年營收有望年增 10-15%，本業獲利將回升至 2019 年每股純益 2.05 元水準。