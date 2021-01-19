〈艾美特-KY展望〉深圳舊廠區下半年認列遷移補償金 挹注每股純益4.6元

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 深圳工業區舊廠與深圳市 TCL 海創谷科技園合作土地開發案，經過 5 年建置後將於今年 8 月進入驗收階段，估可分到 1.09 萬坪樓地板，且下半年將可認列遷移補償金人民幣 1.5 億元，約可挹注每股純益 4.6 元，法人估今年每股純益至少 6 元起跳。

艾美特深圳工業區舊廠土地開發案，2016 年與深圳市 TCL 海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，2019 開工動土，預計 2021 年 8 月完竣驗收後，TCL 將支付遷移補償金約人民幣 1.5 億元。

艾美特表示，舊廠區位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道工業區，土地面積約 8000 坪，與 TCL 海創谷科技園發展公司合作建案，完工後將可分到 1.09 萬坪樓地板，此外，未來該區域將有三條地鐵經過，其中兩條陸續將在 2021 年下半年、2022 年完工，鄰近也將有 2 個地鐵站。

艾美特指出，舊廠區將興建成商辦大樓，目前頃向出租，預計明年上半年開始招租，以目前該地區行情來看，每坪租金約人民幣 60 萬元。

法人估，艾美特今年本業在中國、東南亞市場佈局有成下，全年每股純益拚回到 2019 年每股純益 2.05 元水準，加上業外挹注下，全年每股純益至少 6 元起跳。