官股單周砸208億元穩盤 順勢調節航運雙雄

國內疫情升溫，拖累台股大盤指數跳水，單周重挫逾 1400 點，為力抗利空賣壓，官股券商本周天天買超，累計本周已斥資 208 億元穩盤，主要鎖定電子族群買超，並順勢調節航運股。

美股回檔與本土病例暴增，外資也趁機獲利了結，本周天天賣超，單周賣超金額達 934.31 億元，創下今年 3 月首周以來、單周最大賣超金額。

儘管昨 (14) 日大盤扭轉空頭劣勢，上漲 156 點收在 15827 點，但周線仍收黑，為力抗外資獲利了結賣壓，官股券商本周天天買超，11 日當天更砸 103 億元與空頭對尬，累計本周共買超 208 億元。

而觀察官股操作標的，主要以電子股為主，包括聯電、欣興、友達、廣達、義隆、華航等；值得注意的是，向來與外資對作的官股，今天也隨外資調節航運股，指標個股長榮與陽明分別排名官股賣超第一、第二名。另外，電子權值股台積電、鴻海、聯發科也成官股調節標的之一。

國內疫情擴大加上美股重挫的雙重衝擊，台股單周重挫 1457.91 點，跌幅高達 8.43%，周間指數最低曾一度觸及 15165.27 點，創下單日盤中下跌逾 1400 點的歷史紀錄。

其中，主要類股幾乎全數收黑，電器電纜大跌 2 成最多，鋼鐵、航運也陷入人氣潰散危機，單周分別大跌 15% 以上。