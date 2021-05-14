物料成本飆漲 貿聯-KY首季EPS 2.35元 較前季近腰斬

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (14) 日公告第一季財報，受物料及運輸成本增加影響，毛利率探近 3 年單季新低，儘管營收幾乎持平上季，但整季稅後純益僅 3.1 億元，季減 47.7%、仍年增 30.9%，每股純益 2.35 元。

貿聯 - KY 第一季營收持穩高檔，達 61.34 億元，季減 2.1%、年增 23.9%；不過毛利率 22.2%，季減 2.6 個百分點、年減 1.7 個百分點；營益率也降到 6.6%，季減 5 個百分點、年減 1.7 個百分點；稅後純益 3.1 億元，季減 47.7%、年增 30.9%，每股純益 2.35 元。

貿聯第一季營收創同期新高，但受原物料上漲、IC 元件短缺影響，製造與運輸成本升高，影響毛利率表現；貿聯表示，將持續與客戶合作穩定成本及維持產能，降低衝擊。

展望第二季，貿聯表示，後疫情生活型態轉變，帶動家電、車用、數據中心逐步形成長期需求，電動車客戶下半年將陸續推展新款產品並開出新產能；此外，半導體設備與晶片成長增速，將推升相關線束需求增加。

貿聯第一季產品營收比重，資訊 35%、電器 29%、車用 17%、工業 17%、其他約 2%。