寒舍首季虧損收斂 每股虧0.68元 已連虧5季

連鎖飯店集團寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (14) 日召開董事會通過第一季財報，稅後虧損 0.76 億元，每股虧損 0.68 元，已連續虧損 5 季，不過，寒舍表示，相對去年同期每股虧損 1.74 元，業績逐步回穩中。

寒舍說明，第一季受惠台灣疫情控制得宜後的國旅觀光熱潮，主打親子溫泉度假的礁溪寒沐酒店住房率達 75%，較去年同期提升近 40%，平均房價近 8000 元，也高於疫情前超過 1000 元，為集團重要營運動能。

寒舍第一季合併營收 8.22 億元，年增近 13%，營業毛利 1.93 億元，年增 28.67%，毛利率 23.48%，年增 2.85 個百分點，營業虧損 0.8 億元，則優於去年同期營業虧損 1.73 億元。

另一方面，寒舍指出， 餐飲消費需求暢旺，除了外帶年菜和除夕圍爐外，尾牙春酒需求提升，再加上假日聚會用餐人潮增加，第一季餐飲營業收入約 5.78 億元，年增 23.7%。

近日疫情升溫，寒舍強調，因應變化，餐廳和住房皆已採取實聯制，確實執行人流管制，並正研擬安排梅花座方式遵循防疫守則。

展望後市，寒舍認為，第二季除母親節外，還有端午節和謝師宴等檔期，以及即將迎接 7、8 月暑假商機，盼持續挹注營運成長。

住房業務上，寒舍仍將積極搶攻國旅市場，並開始針對鄰近國家市場規劃產品內容，待疫情穩定後國門一開，即可行銷推廣。