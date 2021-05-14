〈513全台跳電〉員工誤觸疏失 台電提4.7億元電費減免5%補償專案

對於 513 全台停電事故，經濟部長王美花今 (14) 日召開記者會說明，台電 1 名工作人員昨天在進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，造成興達電廠機組跳脫，為補償受影響的 415 萬低壓用戶，台電提出減免當期電費 5%，粗估總額達 4.7 億元。

對於興達電廠機組跳脫，導致全台分區限電，台電表示，除了再次表達歉意，也正式研議提出「513 停電事故電費扣減專案」，針對受影響的低壓用戶，包含一般民生及小商店用戶，5、6 月所有電費提供 5% 減免，總計達 415 萬戶。

至於 6300 戶受影響的高壓工業用戶，台電指出，將同步提供當月基本電費 5% 減免，總計扣減金額達 4.7 億元，將直接從下期電費帳單扣減，另外，台電也將在各區營業處服務中心設立專責窗口，受理民眾申訴問題。

經過進一步調查，台電說明，高雄路北超高壓變電所正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，日前已完成設備安裝，昨天進行加入系統前的竣工檢查與測試。

然而，台電員工原應需開啟編號 3542 隔離開關，因誤操作編號 3541 隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現 4 部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力，供電量瞬間減少約 220 萬瓩，電力系統頻率瞬間降低。

因此，昨天下午自動啟動「低頻卸載」緊急安全保護措施，執行緊急分區輪流停電，共影響約 400 萬戶，經台電緊急搶修處理，讓發電機組陸續恢復併聯，逐步減少停電戶數，昨晚 8 點恢復全國正常供電，正式解除分區輪流停電。

台電強調，正在進行事故細部調查，不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，向社會說明。王美花透露，台電董事長楊偉甫已自請處分，如有涉及台電員工，該懲處就懲處。