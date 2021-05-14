〈國內疫情升溫〉高雄也傳本土確診 陳時中：暫不升至三級警戒

國內今 (14) 日新冠肺炎本土確診暴增 29 例，多數為萬華茶藝館群聚，其中有 5 例與蘆洲獅子會有關，高雄也出現首例染疫者，這起群聚累計達 25 人。外界關注防疫警戒是否提升至第三級，指揮官陳時中表示，足跡上仍有疑慮，尚待調查，因此暫時沒有要升級。

指揮中心公布，國內單日新增 29 例本土病例，其中 16 例為萬華茶藝館工作者及相關親屬、客人接觸者，另有 7 例感染源不明，陳時中透露，高度懷疑與茶藝館案，將請警政協助疫調，此外，高雄今天也出現獅子會群聚案的確診個案。

陳時中說明，案 1289 平時住高雄，曾回新北跟家人相聚一天，與處於可傳染期的父親有接觸到，但第一波疫調時，父親聲稱小孩在國外，因此成為漏網之魚，後來案 1289 得知父親確診，自行前往醫院採檢才檢出陽性，是否開罰將交由法制組研議。

針對防疫警戒是否升至三級，陳時中說，雖然近來新增一些關聯性不清楚的本土病例，但很多民眾對於足跡交待較隱晦，還需要一些時間才能問出細節、釐清行蹤，因此，目前仍沒有打算升級至三級警戒。

陳時中提到，萬華是特殊情況，有些身分不清楚或不方便看病者，服用成藥可能性高，初估光是這個月在當地看病者就高達 4 萬多人，希望透過篩檢找出染疫者，除了基層診所外，社區藥師也要提高警覺，請高風險者有症狀者就去篩檢。