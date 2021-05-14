和平醫院2確診 柯文哲：萬華區恐還有染疫者 增設快篩站

台北市和平醫院收治 2 名新冠肺炎確診患者，昨 (13) 日晚間緊急關閉急診，病患只出不進，但不封院，指揮中心指揮官陳時中與北市府今 (14) 日緊急開會商討防疫對策，對和平醫院的風險清零預作準備，台北市長柯文哲坦言，萬華區內人流相對複雜，可能還有確診者，將在當地增設快篩站。

陳時中指出，過去一年多努力守住疫情，但這波傳播力量相對大，且處在相對複雜的位置，此次會議中，指揮中心與北市府主要針對精準的疫調、社區的抗疫及和平醫院的風險清零，進行交換意見，最終達成共識。

柯文哲說明，為了防堵疫情，目前和平急診仍須暫停營業，要三天的時間來消毒，但會保留快篩的量能；門診僅接受已經預約的患者，不接受現場掛號；病房方面，13 日起，病房 B6、B7 不進不出，病房 A6 只出不進，原則上，出院的病人都要有效的隔離 14 天觀察。

柯文哲表示，和平醫院為防疫專責醫院，目前先讓和平醫院降載、壓力下降，希望在最短的時間內恢復滿載運作，北市府將成立專案小組，依據過往桃園醫院的經驗，再進一步修正。

柯文哲坦言，和平醫院這兩起個案已經出現肺炎的情形，研判目前在萬華地區可能還有確診者，必須查出來，今天將在當地設立 4 個快篩站，除了和平、中興、西園原本就有設快篩站外，剝皮寮為新設站點，下午 4 點前將會完成。

至於加強監測對象為何？柯文哲表示，曾於 4 月 15 日之後，至萬華區茶藝館的工作人員及顧客，因發燒、上呼吸道症狀於萬華就醫、藥局買藥的民眾，或因相關症狀至醫療院所就醫的萬華民眾，遊民、外配或弱勢族群，以及有意願篩檢的民眾。

柯文哲指出，快篩站除了進行 PCR 檢測外，同時加做快速抗原檢測，雖然比較不精準，但檢測時間只要 15 分鐘，比 PCR 一、二天出爐要快得許多。之後如果出現更多確診者，須拜託中央統一調度住院治療。

由於萬華地區人流相對複雜，柯文哲強調，無身分證的外籍勞工若前往就醫，將有特赦令，不會因此遣送返國。