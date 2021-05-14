〈能源盤後〉美東輸油動脈恢復運作 原油4連漲止步 挫至本月最低價

週四 (13 日) 交易，原油期貨價格大幅下跌，不僅 4 連漲止步，還收在本月迄今最低價位，係因美東輸油動脈 Colonial Pipeline 在上週遭駭客攻擊而關閉油管後，現已恢復運營。

交易者也追蹤印度新冠病例持續激增的情況，因為印度是全球第三大石油進口國。

美東 45% 輸油管道系統運營商 Colonial Pipeline 上週末遭駭客攻擊後暫停運作，導致美國東南部汽油短缺情形蔓延開來，但週三晚間該公司宣布已開始重啟管道運作，「所有線路，包括一直是手動操作的側線都將恢復正常運行。」週四中午又預期「所有公司提供服務的市場都能自我們的系統中取得產品。」

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「儘管出現嚴重短缺，且美國零售燃料價格大漲，但這衝擊應該很短暫，隨著輸油量恢復，所有長期潛在風險也將逐漸消失。」

「更廣泛的影響是，此回中斷服務提醒了大眾，網路攻擊近年來急遽增加，尤其是針對能源基礎設施的網絡攻擊，且仍將是巨大挑戰。」

「雖然這次中斷肯定會破壞未來幾週的庫存數據和需求，但市場要恢復並不難，在油管中斷之前，美國需求水準出現持續性改善，有助於削減自 2020 年以來創紀錄的過剩庫存，且為進入夏日旅遊旺季提供了明顯的價格支撐力。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.26 美元或 3.4%，收每桶 63.82 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.27 美元或近 3.3%，收每桶 67.05 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油均創最近月契約自 4 月以來最低收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 3%，收每加侖 2.10 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.3%，收每加侖 2 美元。

EAB 投資集團宏觀和相關防禦策略師 Arnim Holzer 表示，石油價格可能也出現一些獲利了結，以及更加擔憂 Fed 可能會提早抽銀根，「但我們認為這些恐懼都為時過早。因為我們看到需求持續的訊號，且後疫情時期全球將更加同步復甦，對大宗商品有潛在支撐力。」

Oanda 分析師 Sophie Griffiths 指出，「但印度的病例持續增加，這影響了該地區的燃料消耗量，燃料消耗量被視為石油需求的代理，4 月份較前月下降了 9.4%。」

「這數字凸顯了全球第三大石油進口國面臨的新冠危機和相關的行動限制對石油需求的衝擊有多大。」

其他能源商品交易

天然氣期貨價格盤中逼近每百萬 Btu 3 美元大關，這是天然氣自 2 月以來從未達到的收盤高點。

EIA 週四公布，上州 (5/7 止) 天然氣國內供應量增加 710 億立方英呎，大致符合預期。根據根據普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 700 億立方英呎。