個股分析／虧轉盈的封測銅板股

台股萬七站不上，連續兩天大跌，跌回半年線左右，年後漲幅被吃得一乾二淨，5/11、5/12 兩天的單日成交量激增到 7000 億元，主要因為第二波疫情來臨，陳時中宣布不排除進入三級警戒，市場恐慌聲四起，週三傳產、金融及電子全部崩跌，跌停家數超過 350 家，若高點沒減碼，這次快速下跌下來，3、4 月的績效恐怕被吃掉。因此在市場上交易，分批的策略就極其重要，而好股票往下分批買進，更是相對保險的投資方法，但什麼股票最適合往下分批買進呢？我認為虧轉盈題材的低價股，會是最有想像空間的黑馬。

市場上投資方法百百種，各國股神的買法也大不相同，找到適合自己的投資方法，才是在市場上長久生存的硬道理。以買轉機股出名的德國股神托斯科蘭尼，為了避開投機帶來的風險，托斯科蘭尼會採取分批買進低價股，再分批賣出的策略，不會一次性的重押。對於判斷低價股買進的時點，他並不看基本面數據，而是觀察成交量，也就是籌碼面變化，這是他和巴菲特極大的差異處。在投機的世界裡，想像力比賺多少錢更為重要。

菱生今年 Q1 轉盈

封測股的菱生 (2369-TW) 因受惠下半年訂單回流及需求成長，全年合併營收恢復成長軌道，提高到近三年來的高點，不過因為產品組合問題，獲利方面仍然處在虧損狀態，不過相較於前年大虧 1.47 元，去年虧 0.44 元，虧損已經大幅收斂。今年第一季營收表現 17.11 億元，年增 33%、季增 12.4%，Q1 EPS 0.29 元，正式轉虧為盈，4 月營收又創新高，單月 6.52 億元，YOY 47.5%、MOM 1.4%，使今年營運添增不少想像空間。

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