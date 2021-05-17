蔡明彰觀點：貨櫃輪、紡織由國際景氣定價 殺在地板會後悔

今天報告的主題是「貨櫃輪、紡織由國際景氣定價 殺在地板會後悔」。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股價值不是台灣投資人決定，是由全世界的環境因素所定價，因為台灣 GDP 的 7 成靠出口，絕大多數上市櫃公司是做全世界的生意，股價反映歐美為首的消費及景氣。

去年 3 月台灣本身疫情輕微，但為何台股從 11,525 點跌到 8,523 點，大跌 3,000 點，因為歐美疫情非常嚴重，民眾消費大幅衰退，失業率急速攀升，台股豈有不跌的道理。

如今，情勢反轉，美國現在約四成民眾已施打疫苗，CDC 規定，已打疫苗的人，在室內及室外可以不必戴口罩，目前美國新增確診及住院人數都呈現明顯下降，可是亞洲缺疫苗，日本施打疫苗，佔人口比例僅 3％、印度 10％、台灣不到 1％，於是亞洲目前成新冠疫情的重災區，大概佔全球新增總數的 60％。

東南亞的防疫績優生新加坡、越南都在上週提升管制措施，但為何台股跌得比較重？主要原因是台灣民眾在過去一年沒有普篩，太習慣本土病例零確診，如今無法接受一天數百人的驚人數字，恐慌之下，台股自高點來下跌 14％，但越南股市自高點小跌 1％，新加坡股市自高點下跌 6％，台股挾充沛資金動能及優越經濟成長，原本今年來股市一度大漲 20％，績效領先全球主要股市，不料本土疫情升溫攪局，今年漲幅縮水至 4％，對比美股道瓊今年來仍上漲 12％，歐洲的英國漲 9％、德國漲 12％、法國漲 15％，台股已進入了低估狀態。

萬寶投顧蔡明彰強調，千萬不要忽視人們的適應力，現在無法適應一天新增確診數百人，但過幾天數字達到高峰後開始趨緩，那時候回頭看就習慣了。

當投資人適應疫情的數字後，就會冷靜下來，去檢視個股基本面，屆時台股將急速反彈，然而股市落底之前，必須清洗融資浮額。舉例去年 3 月大跌 3,000 點，落在 8,523 點落底，融資餘額自 1,351 億元，減到 928 億元，融資減幅 31％，大於指數跌幅 26％，當融資減幅明顯大於指數跌幅，才能確認底部。

這次融資餘額自 2,740 億元高峰，到上週五 2,308 億元，已經減少 16％，如果週一融資再大減 100 億元以上，餘額降到 2,200 億元以下，則融資減幅將達到 20％，已經明顯大於指數的跌幅 14％，這個差距足以讓台股打出第 1 支腳，但只靠融資減肥，台股的中期整理時間拉長，畢竟失守半年線之後，未來反彈將在季線及月線出現層層反壓，必須再打第 2 支腳。

萬寶投顧蔡明彰強調，除非國安基金宣佈進場護盤，提振市場信心，才能複製去年 3 月 8,523 點底部的 V 型反轉。趨吉避凶是人性，第一時間投資人買盤轉向生技、口罩、遊戲、食品等，都是疫情受惠概念股，在未來幾天新增確診人數必然向上攀升，操作這些股票有短期利潤，也要提防一旦數字出現拐點，就引來龐大獲利了結賣壓，當最後殺融資籌碼面時候，務必冷靜理性看基本面，否則賣在地板價。

上週全球貨櫃輪主要航線運價中，遠東至歐洲大漲 16％，遠東至美西、美東漲 5％，遠東至地中海長 10％，說明全球貨櫃輪景氣尚未反轉，週一陸股的中遠海控攻漲停，但台股的貨櫃三雄長榮海 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 仍重挫，除萬海融資 2 萬張較少外，長榮海、陽明融資分別 26 萬張及 15 萬張，都打入跌停，充分印證航運股急跌是籌碼問題，若中遠海控週二再漲，創新高，對比台股貨櫃三雄遭嚴重低估，隨時發動絕地大反攻。

上週五美國公佈 4 月零售銷售，與上月持平，但服飾年成長 726％居冠，表示美國民眾施打疫苗後，用力採買衣服、鞋子。數字公佈後，美國的百貨、服飾股價狂漲，梅西百貨大漲 14％、狄樂百貨大漲 22％，今年來漲 115％，服飾品牌 GAP 漲 7％，今年大漲 70％。

台廠紡織、製鞋是以歐美訂單為主，儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW)、集盛 (1455-TW)、南紡 (1440-TW) 等今年展望佳，不過上波漲幅大，近來受本土疫情衝擊而急跌，但仔細觀察這些紡織股做歐美生意，只是股市在國內掛牌，國外訂單滿載，但台股氣氛低迷，形成業績與股價不相符合的現象，是買點或賣點投資人好好思考。

萬寶投顧蔡明彰強調，通常極度恐慌會使投資人做出錯誤判斷，去年 3 月歐美疫情最嚴重時，美國零售銷售的電子商務開始反映宅經濟需求而大幅成長，亞馬遜、網飛 Netflix 等開始大漲一波，那時候不明就理，把台股遠距商機的電子股殺在地板，後來都後悔莫及。

不過，現在美國民眾施打疫苗對電子商務的需求大減，4 月電子商務年成長 14％，在所有分類產品中成長最小，因而亞馬遜、網飛目前股價都在 200 日線以下，呈現空頭排列，由此判斷台股宅經濟股走強應只是短期效應，紡織製鞋股這次短線急跌是中長線好的買點。

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