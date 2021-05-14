〈新股IPO〉京東物流預計21日定價 28日掛牌

外媒報導指出京東 (9618-HK) 旗下的京東物流將於下週五 (5 月 21 日) 定價，5 月 28 日上市。京東物流計劃募集 31 億美元～35 億美元(約 242 億港元～273 億港元)，估值介於 310 億美元～345 億美元間。

京東物流計劃發行 10% 的股份，若能達到超額配股權，公司最終募資總額可能達到 35 億美元～39 億美元。

消息人士表示，京東物流 40% 的新發行股份將對戰略投資人銷售。京東物流之前的目標以 400 億美元估值上市，但由於同產業的順豐在財報公布後近期股價疫弱，加上市場拋售科技股，導致京東物流以較保守的估值上市。

(圖片: AFP)

京東物流在送交給港交所 (388-HK) 最新的財務數據顯示，2021 年第一季營收人民幣 224 億元，年增 64.1%；毛利為人民幣 0.23 億元，較 2020 年同期大跌 72.7%；銷售及市場行銷、研發支出以及一般及行政支出合計達人民幣 22 億元。

京東物流將毛利下降的原因歸因於 2020 年疫情影響、參與營運的員工數量大幅增長，及京東物流在擴大物流網路、加強基礎設施建設等因素。

數據顯示，參與京東物流營運的員工數量由截至 2020 年 3 月 31 日的約 17 萬人增加至截至 2021 年 3 月 31 日的約 26 萬人，增加 9 萬人。

2018、2019 及 2020 年，京東物流營收分別為人民幣 379 億元、人民幣 498 億元和人民幣 734 億元，其中 2019 年年增 31.6%，2020 年年增 47.2%。但在營收增長的同時，2020 年的虧損淨額也有擴大。京東物流於 2018、2019 及 2020 年產生的虧損淨額分別為人民幣 28 億元，人民幣 22 億元及人民幣 40 億元。

而京東物流預測 2021 年虧損將明顯增加，並表示淨虧損額增加、毛利率預期下滑的部分原因在於可轉換可贖回優先股價公允價值變動，及政府資助收益預期減少等。

