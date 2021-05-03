〈新股IPO〉京東物流通過聽證 最快5月上市

根據港交所最新公布的資訊顯示，京東物流已通過港交所聽證，準備於週一 (3 日) 開始評估香港 IPO 投資人的需求。京東物流公開說明書顯示，該公司 IPO 聯席保薦人包含美國銀行、高盛、海通國際，財務顧問為瑞銀集團 UBS。這次 IPO 計劃募資 40 億美元。

若京東物流能成功上市，將是京東集團旗下第三家進行 IPO 的子公司。

京東物流指出這次募資金額將在未來 12～36 個月內持續升級和擴展六大物流網路，保持競爭優勢，如開發與供應鏈解決方案和物流服務相關，包括自動化科技、數據分析與演算法及其他底層技術等先進技術，以及用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶。

一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要組成構成，2020 年京東物流一體化供應鏈收入佔營收比重達 75.8%。

(圖片: AFP)

京東物流公開說明書內容指出，2018 年～2020 年，京東物流營收分別為人民幣 379 億元、人民幣 498 億元和人民幣 734 億元。其中，2020 年營收年增 47.2%。

而 2020 年京東物流毛利率從 2019 年的 6.9% 提升至 8.6%，不過上升主因在於政策支持，因此在今年政策支持減少之下，預估 2021 年毛利率將下滑。截至今年第一季毛利率遠低於 2020 年同期，所以連帶預期今年虧損淨額會明顯增加。

而業界認為京東物流優勢在於，集團各子公司之間相互合作，達成京東物流與京東商城、京東科技形成商流、物流、金流相互配合綜效，互為集團內重要支柱。同時建立相對全面的物流產業形態，包含快遞、冷鏈運輸、即時配送、幹線運輸等。

