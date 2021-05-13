疫情賣壓難止血 台股跌232點收15670點 探3個月以來低點

國內疫情嚴峻，加上美國 CPI 飆漲，美股應聲下挫，台股今 (13) 日開盤即暴跌逾 500 點，下探 15368 點，摜破半年線支撐，隨著政府信心喊話，低接買盤進場，帶動大盤翻紅，一度站回萬六，但權值股仍擋不住賣壓，陸續翻黑，終場指數下跌 232.27 點，收在 15670.1 點，為 3 個月以來新低，不過仍驚險守住半年線，成交值 5682.8 億元。

台股昨天經歷血腥星期三的震撼教育後，台積電今天早盤股價再度急殺逾 3%，最低跌至 541 元，盤中一度翻紅來到 563 元，終場仍遭摜壓，下跌 2.3%，收 547 元；聯發科一度站回 900 元，終場同步翻黑收 873 元；聯電、大立光、日月光投控獲得買盤支撐，連袂上漲 2-3%。

資金重回電子族群，先前漲多的傳產股仍是殺盤重點，中鋼一度逼近跌停，終場重摔 4.5% 收 36.6 元；台塑、台化、南亞也都下跌 1-2%；金控雙雄同步下挫逾 2%。

航運股人氣退燒，陽明入列 MSCI 成分股並未出現慶祝行情，貨櫃三雄全被打入跌停，散裝航運股同樣哀鴻遍野，新興、裕民、台航等持續亮燈跌停。

疫情升溫，宅經濟概念股富邦媒吸引資金進駐，不僅重返千金股行列，更直衝漲停，達 1090 元，距離先前創下的天價 1100 元只差一步。其他高價股方面，信驊同步亮燈漲停，達 1945 元；不過，旭隼則被打入跌停 1075 元，祥碩大跌逾 8%，收 1000 元整。

國內疫情緊張，本土確診數恐持續攀升，因此，防疫題材仍是盤面人氣指標，二大疫苗廠高端、國光生持續亮燈漲停，寶齡富錦、毛寶、康那香、恆大、ABC - KY、杏輝、台康生等多檔也直奔漲停價，買氣熱絡。