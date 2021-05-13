【日盛投顧】指數力守半年線之上

◆盤勢分析

1. 因美股走低、國內疫情利空，周四台股以下跌 234 點的 15,668 點開出，隨後跌深反彈、回到平盤之上，然而買盤力道未能延續，盤中漲幅回吐，終場加權指數下跌 232.27 點、以 15,670.10 點作收，成交金額為 5,721.55 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 261.05 億元：外資賣超 226.7 億元、投信買超 6.59 億元、自營商賣超 40.94 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四大盤成交量較前一日縮減，後續不宜帶量失守半年線，否則短線套牢壓力恐增加。

(2)均線：半年線 (約 15,588 點) 為短線信心分水嶺，留意季線走平下彎。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，短線謹慎為宜。

3. 櫃買指數周四終場上漲 1.02%，收在 187.03 點，表現相對加權指數強勢，短線壓力為半年線 (約 190.6 點)。

4. 觀盤重點：近期因國內疫情利空，個股大幅波動，持股水位建議在 6 成以下，且不宜重壓中小型個股，以防後續發生流動性風險，近日 4 月營收已公告、Q1 獲利陸續出爐，建議審視持股基本面表現。操作面上，可以「擇優分批進場」因應，後續留意宅經濟、造紙、食品、跌深權值、自行車、高殖利率股。

結構 部分個股跌深反彈

1. 生技防疫 : 國內疫情升溫，短線資金持續湧進生技股，指標股 6547 高端疫苗連日急漲，4142 國光生、6589 台康生技、1760 寶齡富錦、4133 亞諾法、1325 恆大、9919 康那香、6504 南六、6598ABC-KY 周四股價強勢。

2. 宅經濟 : 因疫情因素，未來可能使宅經濟效應在國內發酵，相關個股包括筆電 2357 華碩、2377 微星，網購 8454 富邦媒、8044 網家、物流業 2608 嘉里大榮、2642 宅配通，視訊會議 2417 圓剛、3669 圓展，冷凍食品 1210 大成、1215 卜蜂。

3. 自行車 : 全球自行車市場持續熱銷、電動輔助自行車（e-bike）需求強勁，自行車三雄 9921 巨大、9914 美利達、5306 桂盟第一季獲利均創同期歷史新高，在基本面利多加持下，周四股價強勢。

4.ABF 載板 : 8046 南電、3189 景碩 4 月營收聯袂創下新高，而 3037 欣興 4 月營收亦是近半年來新高紀錄，市場預期 ABF 載板供不應求的情況可能延續至 2023 年，周四 3037 欣興、8046 南電股價收紅，力守半年線之上，相對強勢。