CDC：美遊輪業有望在夏季中旬恢復航行

在嘉年華遊輪集團 (CCL-US) 威脅將船隻轉移到其他的海外市場後，美國疾病控制和預防中心 (CDC) 在週二 (7 日) 表示，美國的遊輪業有望在夏季中旬前恢復航行，也帶動了相關類股在盤後交易中上漲，嘉年華遊輪股價一度上漲了 4.9%。

美國 CDC 在去年 10 月就已經技術上解除了遊輪航行禁令，但是卻又發布了一項有條件命令，其中更包含多項流程作業，才能再度航行。

美國由論業者抨擊流程過於繁瑣，並指出 CDC 對待它們的處理方式要比其他旅遊相關產業更為苛刻。郵輪業者需要大約 90 天的時間來準備才能再次航行，而且流程中的不確定性使他們陷入了困境。

CDC 發言人 Jade Fulce 對此表示，CDC 致力於與郵輪業者和海港夥伴共同合作，按照有條件航行規範中分階段的方式，讓郵輪能夠順利的出航。此一目標與許多大型郵輪業者期望美國恢復客運業務的目標一致，預計在今年夏季中旬，郵輪業者有望恢復航行，重新賺取營收。

嘉年華遊輪及同在先前曾表示，到 6 月底前都將暫停美國的業務。儘管嘉年華郵輪還未計劃將部分航線移出美國，但該公司表示將會考慮此一可能性以重啟業務。該公司旗下的 Seabourn 郵輪在日前宣布將於 7 月重新啟動從希臘出發的郵輪之旅。

諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人 Tom Lee 在先前表示，美國股市正在出現重大的轉變，大型科技股的表現開始大大落後於對經濟敏感型的股票，他因此建議投資者加碼疫情震央股，像是能源、旅遊或是郵輪業，認為相關類股將隨著經濟的重啟而獲利。