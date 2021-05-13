〈台股盤中〉傳產激情退卻 紅翻黑下挫逾百點 力守半年線

台股今 (13) 日早盤開低下殺後，儘管買盤進場一度翻紅，不過仍難敵獲利了解賣壓，持續下挫超過 100 點，幸虧電子權值如聯發科、鴻海、聯電、台達電等逆勢撐盤，指數力守半年線，預計今日成交量較昨日明顯收斂至 6300 億元。

權值股方面，台積電今日未破昨日低點，開低走高，守在 550 元之上，往半年線靠攏，聯發科則在平盤遊走，鴻海繼昨日外資大買後，今日躍居盤面焦點，上漲近 2%，聯電、台達電也分別有 3%、1% 的漲幅，為大盤走勢增溫。

反觀傳產、金融族群，台塑四寶連日下挫後，今日走勢仍疲弱，中鋼也有近半根跌幅，連帶中鴻亮燈跌停，航運雙雄陽明、長榮儘管跌停一度打開，也擋不住融資斷頭殺出，賣壓相當沉重，雙雙再度打入跌停。

今日資金重回電子類股，成交比重達 47%，半導體也有 25%，航運、鋼鐵類股則分別降至 20%、9%，市場對傳產激情明顯退卻，隨著買盤重回電子類股，敦泰、晶豪科、華碩、南電皆有近半根漲停板，成為萬綠叢中數點紅。

防疫概念股也再度獲市場青睞，包括國光生、高端疫苗強漲 9%，其餘個股如五鼎、寶齡富錦、景岳、ABC-KY、杏輝、亞諾法、雃博、美吾華等，全數亮燈漲停，上市櫃漲停家數達 10 家以上。