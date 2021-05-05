迎戰純網銀 傳統銀行數位帳戶拚利率也比功能

純網銀來勢洶洶，傳統銀行積極備戰，第一銀行數位帳戶 iLEO 的夢想帳戶新推出「自動存」功能，存戶可依需求設定夢想存錢計畫名稱、金額與存錢頻率後，再由系統定時定額自動圈存，頗有向 LINE Bank 的「夢想帳戶」較勁意味。

一銀的 iLEO 數位的「夢想帳戶」提供存戶可依個人儲蓄規劃，同時設立 3 個「手動自己存」與 3 個「系統自動存」存錢計畫，存戶可自行選擇存款期間與金額，以有紀律的方式達成理財目標。

根據一銀統計，「iLEO 夢想帳戶」上線 8 個月後，已協助客戶累積超過 40 億元圓夢金，現在更勝追擊新推出「自動存」功能，讓存戶可依自己需求設定夢想存錢計畫名稱、金額與每日、每周或每月的存錢頻率，再由系統定時定額自動圈存。

在存款利率部分，iLEO 數位帳戶活期儲蓄存款，合計最高新台幣 72 萬元內可享 1.2% 活儲高利，是目前一般活儲牌告利率的 15 倍，存戶可隨時中止計畫提領資金，利息也不會打折，協助加速完成目標之餘，也能滿足臨時有資金動用的需求。

至於日前新開行的 LINE Bank「夢想帳戶」，則是將銀行「零存整付」傳統服務改良，存戶可依照個人計畫設定存款目標，每次達成一個存款里程碑後，就能獲得利率加碼，透過遊戲闖關與利率加碼，鼓勵存戶存款圓夢。

LINE Bank「夢想帳戶」，存戶可自行設定 4 到 24 個月的存款期間，定存目標金額可從 1 萬到 300 萬元，存戶可自訂每月扣款日期，透過自動扣款機制養成固定儲蓄的習慣。

在利率部分，則是根據設定存期不同給予利率加碼，舉例來說，假設存戶設定 4 個月存款目標期，利率加碼後最高可達 1.1%；如果設定 24 個月目標期，利率最高可達 1.62%。