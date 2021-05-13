〈台股盤前〉國內疫情升溫+國際通膨疑慮 短線反彈力道有限

台灣國內疫情有升溫趨勢，市場擔憂防疫層級近日恐拉高至第三級，讓台股昨 (12) 日再爆出 7727 億元歷史天量，盤中崩跌逾 1400 點，終場跌幅仍達逾 4%，吐回牛年以來漲幅，回測半年線支撐，美股也受美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 增幅創逾 12 年新高，四大指數崩跌，恐使台股今 (13) 日反彈無力，續呈盤整修正格局。

美股四大指數在 CPI 指數增幅高於預期下，全面走跌，道瓊指數下跌 681.5 點或 1.99%，收 33587.66 點；那斯達克指數下跌 357.74 點或 2.67%，收 13031.68 點；標普 500 指數下跌 89.06 點或 2.14%，收 4063.04 點；費城半導體指數下跌 124.86 點或 4.2%，收 2851.15 點。

盤面關注焦點，由於國內疫情警戒升溫，加上傳出數名感染源不明個案，利空消息一出，讓昨台股融資斷頭賣壓全數湧現，指數一度狂瀉 1417 點，創下單日最大跌點、最大跌幅、最大震幅紀錄，量能同樣改寫歷史新高，對此，財政部也強調國安基金將在必要時開臨時會。

隨著國內疫情升溫，防疫題材再度成為盤上焦點，包含口罩股恆大、南六、美德醫 - DR，檢測試劑廠寶齡富錦、亞諾法、ABC-KY、瑞基等均躍居盤上強勢族群，不過值得關注的是，目前台灣疫苗接種率仍不到 1%。

基本面消息方面，品牌大廠華碩首季受惠遠距商機延續，加上部分產品漲價效應挹注，單季營運三率三升，毛利率衝上 22% 寫新高，稅後純益 97.91 億元、年增 10.02 倍，賺逾一股本，每股純益 13.2 元，寫歷年同期新高紀錄，也預期本季筆電出貨將季增 5-10%。

此外，貨櫃航商陽明昨也公布第 1 季財報，稅後純益 245.17 億元，由去年同期虧轉盈，每股純益衝上 7.49 元，創下單季新高，更拿下海運每股獲利王，昨也在 MSCI(明晟) 半年度調整中，由全球小型指數轉進標準型指數。