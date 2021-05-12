〈國內疫情升溫〉五大代工廠防疫措施全面升級 啟動分區分流

國內疫情升溫，電子代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 均積極備戰，除遵照政府防疫規定辦理外，廣達防疫規範更升級至最高層級，英業達則已啟動分區分流上班。

廣達防疫措施除規定外賓全面禁止進入公司外，員工也禁止外出、叫外賣，內部則實施分樓層管制、不得跨區行動，至於公共空間則全面關閉，廣達原定明 (12) 日召開的營運說明記者會也臨時取消。

緯創方面，防疫措施持續進行，除要求員工保持社交距離外，會議也採取線上進行、避免群聚，交通車方面，也要求員工搭乘前填寫實名制表單，將配合政府防疫規定，機動調整員工分流、在家上班措施。

仁寶目前則全面禁止人員跨棟、跨廠，同時也暫停訪客、關閉餐廳，並定期進行消毒。

和碩同樣加強防疫措施，除嚴格控管訪客來訪、避免不必要拜訪外，也加強內部防疫宣導、暫緩教育訓練等多人群聚活動，也會視政府防疫措施動態調整，員工分區分流作業也都準備好，隨時可以啟動。

英業達則已在昨 (11) 日啟動分流分區上班，目前第一階段將配合政府防疫規範實施至 6 月 8 日止，將再依政府防疫規定動態調整，也不排除重新啟動在家上班 (WFH) 模式。