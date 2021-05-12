〈國內疫情升溫〉暴增16例本土 陳時中：維持二級警戒 6大防疫措施加嚴

台灣 COVID-19 疫情升溫，指揮中心今 (12) 日公布新增 16 例本土及 1 例調查中病例，其中 10 例為新北蘆洲確診個案的接觸者，北市萬華茶藝館也出現 2 例不明感染源。指揮官陳時中今 (12) 日表示，目前尚未達到三級警戒的標準，但全國營業場所務必遵守實名制等六大防疫措施，無法落實將強制停業。

陳時中表示，國內防疫警戒仍維持第二級，同時祭出防疫六大方向，包括：落實全國營業場所防疫管理；加速加強疑似通報，及早發現可能個案；擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施；擴大匡列接觸者，進行隔離和積極採檢；專則醫院全數啟動，一週內恢復專責及隔離病房區域；短期商務縮短檢疫，從嚴審查。

陳時中強調，未來全國營業場所務必落實防疫管理，營業場所、公共場域務必戴口罩及實施實名制，必要時強制關閉休閒娛樂相關場所及公共場域，對於高風險場域務必強力檢查、落實規定，一旦沒做到，最重可停業處分。

根據指揮中心調查，今天新增的案 1218、案 1219 及案 1223 至 1230 等 10 人為 5 女 5 男，年齡介於 50 至 70 多歲，為案 1203 的接觸者，案 1203 據傳為獅子會前會長，其中 1 人為其同住家人，這起群聚案相關活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心指出，案 1220、1221 為 50-60 多歲女性，近期無出國，分別於萬華區「鴻達茶藝館」、「楓香清茶館」工作，上周陸續出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，於今日確診，感染源有待釐清。

此外，案 1217 為 50 多歲女性，近期也未出國，5 月 2 日起就有症狀，曾前往同一家診所就醫 5 次，5 月 11 日出現呼吸困難、腹痛至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，於今日確診，感染源也不明。

至於案 1216、案 1231、案 1232 分別為 30 多歲女性、未滿 10 歲男童及 60 多歲女性，其中案 1216 為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案 1231 為案 1211 接觸者，案 1232 為案 1210 接觸者，3 人近期無出國，亦無疑似症狀。