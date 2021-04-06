南港329檔期預售總銷達300億 北市預售大黑馬

受惠東區門戶計畫高鐵設站、公共建設到位、大片可開發土地等優勢，近來南港無論商辦、土地以及住宅等開發項目漸有後來居上趨勢，吸引壽險業、財團與建商卡位布局，其中 2021 上半年之住宅預售推案合計上看 300 億，若加上線上推案規模則達 900 億，讓南港成為今年房市大黑馬，後市看漲。

根據商仲業者統計，壽險投資不動產區域以台北市 4429 億元居冠，占整體交易近 8 成。其中信義區 1265 億元仍站穩一哥地位；值得注意的是，南港區投資總額 552 億元已超過市中心主要熱門區域成為新焦點，投資產品也由純收益型產品開始轉向可自行開發的土地、地上權以及具都更危老改建效益的開發型產品。

專家表示，信義區土地開發已近飽和、內湖科技園區受限交通瓶頸，而南港正好在土地、交通上銜接上述兩區的弱勢，這也是南港區擁有「後發先至」的優勢所在。

此外，2021 年面對營建成本漲 3 成以上的壓力，北市新建案開案至少破百萬已是共識，因此價格部分、南港還有 9 字頭開賣更有其價格優勢。可開發土地面積大、整體小環境容易塑造，街廓完整，民眾購屋接受度高，讓南港成為今年預售市場的大黑馬，整體推案上看 300 億；若加上「世界明珠」、「香榭帝寶」等線上建案，光南港一區推案超過 900 億。

今年南港有 3 案即將公開，包括「擎天森林」、「羽森」以及國泰成功新村都更案，每案面積均在 1600 坪以上、屬於大基地開發，產品規劃 25 坪、45 坪左右首購、首換，國泰案則以 60 坪換屋需求為主。

專家分析，柯市長在南港機廠推出公宅、社宅，大型壽險業未來將規劃商辦、商場，反觀一般住宅平均屋齡至少 8 年以上、處於真空、因此上述 3 案在價格、需求上競爭力十足。其中最早開賣的「擎天森林」基地 1813 坪、純住宅規劃，總戶數 400 戶、社區留設 1100 坪綠化中庭、坪數 21 至 46 坪、1+1 房至 3+1 房，預估含車位總價帶 2500 至 4800 萬元。

(圖: 業者提供)

專家直言，該區都更案土地取得早，因此在面對營建成本上漲、價格還能保有彈性優勢，推估南港將會是北市的推案主力戰區。