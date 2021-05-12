〈國內疫情升溫〉北市進入防疫準第三階段 研議提升大量快篩機制

北市萬華今 (12) 日出現 2 例新冠肺炎不明感染源，台北市長柯文哲表示，北市進入防疫準第三階段，6 月 8 日前室內 100 人以上、室外 500 人以上活動全數取消，市政大樓明 (13) 日起全面採實聯制，機關同仁啟動異地辦公，並研議提升北市大量快篩機制。

國內新增 16 例本土個案，為去年初新冠肺炎爆發以來最嚴峻，北市府下午召開防疫記者會，副市長黃珊珊表示，目前疫情已經達到三級，雖然中央不打算升級，但北市仍照原來的 SOP，能做的就先做，配合中央疫情指揮中心。

柯文哲指出，北市府主辦活動全數取消，衛生局已整備醫療資源與預留床位，專責醫院進行分艙分流，防疫旅館也增加 200 床準備做為隔離處所使用。

黃珊珊補充說明，除了和平醫院分艙分流外，同時把醫療物資與空間整備出來，目前已清出 77 空床，並研議提升大量快篩機制，協助提升基層醫療院所鑑別。

北市進入準第三階段防疫，公有場館全面暫停租借，建議停辦宗教群聚活動，健身房限 100 人 (實名制)，社區關懷據點、老人服務中心都不開放；防疫計程車將擴充量能，駕駛免掛號費施打疫苗，同時加速研議防疫巴士。

國中會考本周六、日登場，實施五大防疫措施，包括採實名制、考場全程佩戴口罩、不開放陪考、試場通風且冷氣全開，以及在試場內使用「多功能防疫隔板」才能用餐，不得交談、維持社交距離。

