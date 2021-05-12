〈國內疫情升溫〉陳時中：疫情嚴峻不是開玩笑 擬進入第三級警戒

新北、宜蘭傳出不明感染源的新冠肺炎個案，病毒進入社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (12) 日表示，國內現在可能不只 2 條隱形傳播鏈，疫情非常嚴峻，這不是開玩笑，疫情警戒不排除提升至三級，屆時室內聚會將不得超過 5 人。

立法院社福及衛環委員會上午邀請衛福部、交通部，針對諾富特防疫旅館感染事件檢討進行專題報告，並備質詢，陳時中出席 1 個半小時後即告假，由衛福部次長薛瑞元接替。

對於今天傳出基隆也有確診個案，且已住院隔離治療，對此，陳時中未否認，僅表示相關個案會在下午記者會向國人報告，同時疾呼，目前疫情已經進入非常嚴峻的階段，這不是開玩笑的。

陳時中進一步表示，今天不排除會宣布將疫情警戒由第二級提升至第三級。根據指揮中心公告，若單周出現 3 件以上社區群聚事件，或一天確診 10 名以上感染源不明的本土病例，就會進入第三級，屆時將停止室內 5 人以上，室外 10 人以上的聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

新冠肺炎進入社區，再度傳出普篩聲浪，陳時中回應，普篩只會讓情況變得更亂，但現階段擴大篩檢是有必要的，擴大區域、積極採檢，需要全民動員。他強調，最近幾天為擴散的關鍵，各界現在對於華航、諾富特的批評都沒有意義了，全民應齊心抗疫，大家要提高警覺。