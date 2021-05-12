操盤手看台股：低檔轉強陷阱後 留意價值陷阱

上週提到 5/4 日低點 16647 點破與不破，對於台股後市將有不同的效應；而究竟是「以跌止跌」還是「以盤代跌」，關鍵在於多方的企圖心，以及本土疫情升溫對市場信心的影響程度。結果隨著美國科技股大跌，電子業傳出雜音，加上本土疫情升溫，台股直接摜破 5/4 日低點，以長黑 K 回測季線支撐。先前提過台股若以一次性的修正，其實對後續的操作並非壞事，原因在於直接修正到位之後，反而不會拖時間，真正有本質的股票經過一定程度的回檔後，就會有買盤進場逢低承接。只是後續選股時，要避開「價值陷阱」，並且要觀察本土疫情對全球科技供應鏈是否產生實質衝擊，進而影響到未來的獲利表現。

近期於 line@粉絲團提醒留心「低檔轉強陷阱」，市場時常藉由拉抬跌深的股票 (特別是電子股)，吸引信心不足的資金轉移，進而達到洗清籌碼的目的；故之前電子股反彈時，要大家暫以跌勢中的 B 波反彈來觀察，本週必須守穩 5/7 日低點不破，否則以短線視之。結果由於電子業傳出雜音，目前疫情對全球消費電子市場已產生衝擊，電子元件漲價造成製造成本上升，為了確保利潤只能調高售價，但是太高的售價讓 5G 手機已出現部分「賣不動」的現象。市場已傳出大陸兩大手機品牌 OPPO、vivo 下修部分零組件訂單，而蘋果因高通射頻元件缺貨，也對台積電下單力道放緩的雜音，重複下單後下修訂單的疑慮，讓以聯發科為首的電子股股價不僅跌破 5/7 日低點，甚至跌破季線，走勢相對疲弱。

現階段的大盤已經過一波修正後，再來要留意「價值陷阱」。既然 5G 手機賣不太動，需求自然恐不如原先預期，故之前對於一檔股票所預估的獲利數字 (EPS) 就存在下修的可能性，即便是淡季效應亦或新舊產品交替，但是後續營運能否回溫仍有變數。這時若以尚未調整 (下修) 的預估 EPS 來評價個股，可能會覺得該股本益比相當低，股價存在被低估的情形，進而想要進場承接；但若客觀地以當下時空環境重新來推估該股的 EPS，則當前股價的本益比其實可能並不低，這個由於預估 EPS 的落後性，所造成的本益比看似偏低的現象即是「價值陷阱」，後續操作時要留意這個現象。

目前仍處多頭格局的股票以傳產股居多，繼鋼鐵與航運後，先前提到印度疫情影響漸現，棉花價格大漲，對化纖品形成替代需求，紡織的集盛、南紡、聯發等持續走強。而過去半年國際漿價上漲逾 7 成，造紙業日前調漲報價成功，今年前 4 月營運表現佳，造紙的華紙、榮成等可列入觀察。對於一個操盤手而言，隨著資訊透明度與傳播速度增加，市場對於多空消息在股價的反應已越來越迅速，故在判定多空時，要參考股價表現為先；即便利空對業績影響不大，但若市場評價下修，如平均本益比由 25 倍調降到 20 倍時，對股價也會有影響。

(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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