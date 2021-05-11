慶祝520就職 先下後上聚焦哪類股？

萬寶投顧陳子榕指出，最近傳產股價剽悍，繳出的成績單確實讓人驚艷。長榮 (2603-TW) 公布第一季稅後純益高達 360.83 億元，相當於每天開門營業就賺進 4 億元，且去年同期還是虧損狀態，今年第一季 EPS 則有 7.04 元的超好成績；陽明 (2609-TW) 成績也相當亮麗，預估第一季 EPS 也會超過 7 元。

長榮和陽明都是受惠歐美航線大漲，而近期運價還在持續上漲中，像是遠東到美東的運價已經突破新高衝上 7,000 美元大關，達 7,036 美元，一週內大漲 617 元；另外，遠東到歐洲每 TEU(20 呎櫃) 也達 4,678 美元，週漲幅 1.03％，航海王第二季續航力還是很強，外資看長榮目標價最高已達 167 元。



同樣讓人驚豔的還有鋼鐵，中鋼 (2002-TW) 第一季獲利 90.27 億元，年增 500.26％，虧轉盈，第一季單季 EPS 0.58 元；燁輝 (2023-TW) 第一季獲利 11.04 億元，年增 452.27％，同樣虧轉盈，EPS 也是 0.58 元。



週一 (5/10) 航運、鋼鐵多檔紛紛亮燈漲停，兩者成交比重合計竟高達 37.08％，幾乎和電子成交比重 39.49％不相上下，顯示市場人氣越趨集中到航運、鋼鐵，但是大盤指數要上攻還是需要電子轉強。



在拜登上任後，美方為了持續防堵中國大陸科技方面的發展和威脅，現在積極拉攏台灣，台、美科技合作越趨積極，雙方第二輪供應鏈小組對話預計在今年 7、8 月召開，目前共同聚焦的內容涵蓋了 5G、電動車、醫藥衛生，相關族群可望受惠。



隨電動車滲透率提升，導線架廠順德 (2351-TW) 去年第四季開始業績重返成長軌道，尤其今年第一季產品組合優化下，單季毛利率上升至 19.63％，稅後盈餘 1.85 億元，EPS 1.02 元；4 月營收 9.2 億元，月增 4.55％，為近 3 年來的單月新高，累計營收 33.72 億元，年增 28.68％。順德產品價格除了反映銅價飆升，轉投資德輝也在最近拿到國際前三大手機品牌新訂單，預計第二季開始拉貨，營運可望隨季走高，外資喊「買進」，目標價 106 元，三大法人近日同步加碼買超。



而銅箔材料廠金居 (8358-TW) 同樣受惠國際銅價走升，加工費逐步調漲， 4 月營收 7.22 億元，月增 10.9％，年增 43.8％，創單月歷史新高，為了因應 5G 及 AI 需求，金居已通過 40.5 億元的投資方案，要在雲林興建高頻高速銅箔三廠，將產能由現在的 1,800 噸，再額外增加 10,800 噸。



萬寶投顧陳子榕指出，隨 520 腳步接近，就職行情正在慢慢加溫，業績俏、展望好，有漲價題材的股票都是值得留意的亮點。像是最近國際紙漿大漲，從去年 9 月到現在，紙漿價格已經從每公噸 606 美元漲至 907 美元，增幅約 50％，打破歷史紀錄，國外許多衛生紙價格已悄悄漲價，金百利克拉克 (Kimberly Clark) 已宣布旗下紙類產品將在 6 月調漲 5～9％，國內造紙族群，華紙 (1905-TW)、正隆(1904-TW)、永豐餘(1907-TW) 都值得留意。

新纖 (1409-TW) 因天氣轉暖，瓶用酯粒 (PET) 進入傳統旺季，由於油價走升，主要原料 PTA 報價上揚，加上下游需求轉強，推升 PET 報價今年以來一路走高，漲幅達兩位數。新纖瓶用酯粒第二季、第三季進入旺季，接單能見度已達第三季底，今年該產品線營運穩健。化纖產品在經過第一季產業旺季後，第二季為正常淡季，不過新纖業務搶單積極，目前第二季接單仍滿載，第二季營運仍可較第一季升溫。

泰豐 (2102-TW) 因南港 (2101-TW) 介入爭奪經營權之爭越演越烈，市場派與公司派互相卡位，南港持續增持泰豐股票，目前持股比例已達 19.79％，南港持續搶進泰豐持股，並大量徵求委託書；外資持續買進，偏多操作；隨疫情解封，大陸車市快速復甦，加上原物料、運輸及石化價格齊揚，輪胎業者已啟動新一波漲價計畫，漲幅約 3～5％；去年全年營收 57.05 億元，毛利率 22.82％，成長幅度 51.13％，EPS 虧轉盈 0.24 元。

春源 (2010-TW) 前 3 月累計營收 54.73 億元，年增 31.12％，3 月單月 EPS 0.2 元；受惠全球景氣復甦及中、美大推基礎建設剛性需求，在大陸限鋼減產政策下，國際鋼價持續飆漲，推升春源營收及獲利；歐美熱軋鋼約 1,200～1,500 美元、越南河靜約 910～920 美元、韓國約 1,000 美元，台灣 5 月約每公噸約 864 美元，相較國際鋼價仍有很大漲幅空間。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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