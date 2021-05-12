蔡明彰觀點：最具長線潛力的防疫概念股

今天報告的主題是「最具長線潛力的防疫概念股」。

萬寶投顧蔡明彰強調，本土疫情升溫，週三台股盤中狂跌 1,400 點，創史上最大跌點記錄，這是過度恐慌的非理性下跌，台股從最高點 17,709 點以來，已下修 14％，竟然比現在疫情最嚴重的印度股市，自高點來下跌 10％的跌幅更大，原本台股今年來曾大漲 20％，績效居全球主要股市第一，但經過最近的快速修正，今年來漲幅縮水至 8％。

除非本土疫情惡化到封城，否則要求室內集會人數及關閉公眾場所，對實際經濟的衝擊不大，台股恐慌性下跌很快會過去，然而台股一口氣摜破季線及半年線，多頭格局遭破壞是不容爭辯的事實，未來台股必須經歷中期整理，才能再發動下波攻勢。

通膨來襲比本土疫情更影響台股多空走向，中國 4 月生產者物價指數 PPI 年增 6.8％，創三年半新高，比上月大漲 2.4％，主因是大宗商品大漲。

為何大宗商品價格飆升？施打疫苗使歐、美、中國需求快速恢復，但資源生產國仍受疫情拖累，產能供給不足及航運運輸緩慢，上游原材料價格一飛沖天。

迄今美國民眾大約逾 40％已施打疫苗，在夏天來臨的國慶日將出遊消費，而且本波大宗商品指標的銅、鐵礦石尚未漲勢滿足，估計中國 5 月 PPI 仍有上行空間，可望挑戰 2017 年最高水準的 7.8％。

本週三起，美國陸續將發佈上月 CPI、PPI、零售銷售等影響通膨的數據，這才是決定台股後市的變數。記住，只要中國、美國的 PPI 超乎預期就表示通膨壓力加重，台股的主流仍在傳產原物料。

萬寶投顧蔡明彰強調，有人把這波大漲的傳產、原物料比喻年初集體瘋漲的 IC 設計，認為很快將步入 IC 設計反轉做頭的後塵，應該不是。

IC 設計的瘋狂，只是台股僅有，中國及美國的 IC 設計沒有，但大宗商品原物料股票的大漲，不是只有台股，全球的股市都一樣。台股資金動能充沛，或許原物料股漲幅會大於其他國際股市，但不至於別人多頭，而我們走空。

萬寶投顧蔡明彰強調，操作股票要有中心思想，不可隨著盤勢多空搖擺。

今年大宗商品漲價潮，除了疫情解封的剛性需求，就是美國貨幣超額發行，導致美元下跌所引起，試問這兩大條件會因為台灣本土疫情升溫而改變嗎？如果答案是否定，週三台股暴跌，當然是趁機撿便宜時機。

這兩天防禦概念股異軍突起，但投資人最大的疑慮是股價上漲僅是短期。舉例，去年紅透半邊天的口罩大廠恆大 (1325-TW)EPS 大賺 23 元，但今年第一季僅 1.84 元，表示口罩的需求高峰已過了，股價從去年最高的 216 元反轉，即便週三漲停收在 103 元，也是呈現腰斬。

去年連手機的富士康、汽車的比亞迪都來生產口罩，今年當然供過於求，然而也是防疫概念的南帝 (2108-TW)、申豐(6582-TW) 不是這種狀況，這兩家公司都是 NBR 乳膠廠，下游最大應用市場是醫療手套，不僅是因應現在的新冠疫情，考量全球醫療及食品衛生標準的提高，醫療手套需求不斷增加，即使疫情結束，也還會看旺。

2021 年全球橡膠手套生產量估計從 3,800 億支成長到 4,200 億支，供給增加 10％，但全球橡膠手套需求量將擴大至 15～20％，需求大於供給，這個產業獲利高速成長。

NBR 乳膠廠有全球競爭力，不過是 10 家左右，台灣就有 2 家，南帝是全球前五大，比口罩進入的門檻高很多，全世界手套產能集中在馬來西亞及中國，全球醫用手套 2/3 產能由馬來西亞生產商供應，最大手套公司頂級 (Top Glove) 公司，佔全球 1/4 市佔率，不過因為勞動人權問題，產品禁止進口美國，造成大量訂單移轉，有利台廠的南帝、申豐。

南帝去年 EPS 7.21 元刷新紀錄，市場以為今年就會衰退，不料第一季高達 5.45 元，更驚人的毛利率由去年第四季的 57.39％，提高到 61.42％，季增 4％，又 4 月營收 26.2 億元，創歷史新高，以現在毛利率推算，單月獲利 13 億元，單月 EPS 高達 2.5 元，表示南帝第二季 EPS 應會比第一季更好，估計上半年就會大賺逾一個股本，全年估大賺 EPS 20 元，以當前價位計算的本益比約 7 倍而已。

申豐情況雷同，去年 EPS 16.85 元，今年第一季 9.83 元，毛利率由去年第四季的 61.31％上升至 64.78％，季增 3％，估全年 EPS 大賺三個股本以上，本益比也是個位數。

萬寶投顧蔡明彰強調，外資沒有深入瞭解醫療手套，可望是今、明兩年成長最快的產品之一，不斷賣超南帝，以致壓抑股價，自最高點 170 元以來，累計賣超 1 萬張，反而是估值低估的進場好時機。

外資把研究能力擺在電子股，但今年傳產大行情，沒有分析師 CALL 公司，沒寫研究報告，缺乏根據，只憑操盤人員的直覺進出，於是大進大出，忽買忽賣，結果底部沒大量買進，上漲途中又賣出，高點卻急著追價。

就以 3 月下旬從 25 元漲到近期最高 46.7 元的中鋼 (2002-TW) 為例，外資迄週二居然賣超 4 萬張，但中鋼股價大漲 80％，顯然是做錯了，雖然週三中鋼大跌，但本週末將開出 6 月盤價，以寶鋼熱軋每噸 6 月盤價漲 155 美元、越南河靜廠每噸漲 100 美元，中鋼每噸熱軋現在報價 860 美元，低於國際平均的 1,000 美元，顯然還有漲價空間，一旦中鋼 6 月盤價又漲，確定第二季獲利比第一季更好，估上半年 EPS 1.2 元，股價有一定的支撐。

不僅熱軋，鋼筋、廢鋼也漲不停，南部鋼筋大廠威致 (2028-TW) 第一季 EPS 0.95 元，高於去年第四季的 0.84 元，優於預期，單季毛利率由去年第四季 10.8％上升至 12.89％，季增 2％，全年 EPS 估挑戰 3 元，本益比 12 倍。另外，威致比其他近期大漲的鋼鐵股，已提前在一個月前做出整理，高點來修正二成，此時介入相對安全。

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