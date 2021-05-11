外資大砍鋼鐵人逾13萬張 航海王及晶圓雙雄也遭狙殺

台股今日大跌 652 點，外資賣超 423 億元，不過期貨增持多單 5351 口，空單未平倉降至 3.25 萬口，期現貨不同調；現股方面，外資大砍鋼鐵指標鋼中鋼、大成鋼合計逾 13 萬張，近期強勢的貨櫃海運雙雄長榮、陽明，還有晶圓雙雄聯電、台積電也都遭外資大舉賣超。

個股方面，外資今日賣超最多的是中鋼 11.66 萬張、大成鋼也有 1.59 萬張，同時也調節海運指標長榮 5.63 萬張、陽明 3.02 萬張，其餘傳產被調節較多的還有華新、中鴻、第一銅等。

電子股的部分，外資大砍晶圓雙雄持股，聯電 6.03 萬張、台積電 2.29 萬張，以及鴻海 1.73 萬張，金融股則以新光金 3.22 萬張、開發金 1.48 萬張較多。

在台股崩跌下，外資今日大買元大台灣 50 反 1 6.59 萬張避險，個股方面，傳產以塑化橡膠為主，包含中石化 8622 張、台塑 6094 張、台橡 5611 張，電子股則以合晶 9193 張最多，其次是金寶 7458 張，其餘還有中華電、偉詮電、聯詠、宏碁等也獲外資逆勢加碼。

投信則大賣電子股，面板三雄群創 4.5 萬張、友達 2.39 萬張、彩晶 1.05 萬張；半導體相關則有 IC 設計指標聯詠、封測龍頭日月光投控逾 3000 張，另外還有合晶、中美晶、聯電等，傳產則調節華航。

投信買超則明顯集中在傳產，包含外資大砍的中鋼，投信逢低承接 1.63 萬張，台玻 1.44 萬張、慧洋 - KY7460 張，也加碼亞聚、南紡、中鴻、新興、聚陽等個股。