〈台股盤後〉電子、傳產欲振乏力 爆新天量大跌652點創第3大跌點

台股今 (11) 日在美股電子盤反映通膨疑慮持續下挫，以及國內疫情升溫下，電子股領跌、傳產後繼乏力下，一度重挫 774.74 點，盤中寫下歷史第二大跌點，終場收跌 652.48 點，來到 16583.13 點，則創第三大跌點，下探季線，成交金額 7148.36 億元，爆歷史新天量。

今日電子股依舊是重災區，台積電跌逾 3%、鴻海逾半根跌停，聯發科重挫近 7%，台達電、聯電、日月光投控等均有 5-6% 的跌幅。

指標族群及個股方面，IC 設計的矽力 - KY、聯詠等雙雙跌停，瑞昱也重挫 9%；面板三傑友達、群創以及彩晶也跌停，其餘被動元件、記憶體、板卡等電子個股也是賣壓沉重。

此外，過去幾日強勢的鋼鐵族群，今日開高走低，中鋼大跌 6.7%，新光鋼跌逾 9.8%，逼近跌停，大成鋼也跌 8.4%，運錩、海光、威致、東鋼等均跌 6-7% 以上，不過美亞、盛餘仍逆勢攻漲停。

而航運午盤遭遇賣壓，普遍翻黑，僅長榮收漲 2.3%，萬海、陽明均跌 2.8%，散裝航運裕民、慧洋 - KY 跌逾 5-6%，中航、新興等跌逾 9%，台航直接被打到跌停，而空運相關同樣若弱勢，長榮航跌超過 3%，華航跌 7.8%。

不過，在國內疫情再次趨嚴下，防疫概念股再度噴出，毛寶、康那香雙雙直奔漲停，高端疫苗、東洋等也同步大漲。