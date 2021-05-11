馬斯克助威「三犬升天」 柴犬幣、秋田犬幣竄起價格翻倍漲

在特斯拉創辦人馬斯克 (Elon Musk) 的加持下，今年狗狗幣 (DOGE) 熱度破表，一度飆漲至 0.74 美元天價，同為犬系貨幣的柴犬幣 (SHIB) 10 日在交易所幣安上線後，隨即引發搶購熱潮，價格再創新高，秋田犬幣 (AKITA) 近來表現也相當亮眼。

狗狗幣今年 4 月從 0.05 美元一路飆漲，5 月 8 日更衝上歷史新高 0.74 美元，累計漲幅高達 1340%，然而，馬斯克當天客串美國脫口秀「週六夜現場」，脫口說出狗狗幣「衝太快」，讓該幣一度閃崩 44%。不過，馬斯克也在該節目上強調，狗狗幣就像美元鈔票是真實的，並強調加密貨幣將是統治世界、銳不可擋的金融工具。

馬斯克旗下的太空探索業者 Space X 公司日前更宣布，明年第 1 季將推出「DOGE-1 登月任務」，可以全用狗狗幣支付，激勵價格止跌回升，截至 11 日，狗狗幣報價來到 0.52 美元，不過，5 月以來累計漲幅萎縮至 56%。

自稱「狗狗幣殺手」的柴犬幣，於 2020 年 8 月問世，同樣受到馬斯克的推波助瀾，10 日晚間在全球最大加密貨幣交易所幣安正式上線，一開放交易立刻引爆投資人搶購，甚至讓系統一度當機，柴犬幣同時也在 FTX、Kucoin 等交易所上架，價格屢創新高，本月以來漲幅高達 1500%。

同為犬系家族的秋田犬幣 (AKITA) 也吸引了投資人注意，今年 1 月在 Uniswap 上線後，價格從 0.00000118 美元跳漲至 0.0000066 美元，漲幅超過 5 倍，光是本月迄今累計漲幅就高達 2100%。

今年 5 月以來累計漲幅

柴犬幣 (SHIB)：1500%

秋田犬幣 (AKITA)：2100%

狗狗幣 (DOGE)：56%

據柴犬幣及秋田犬幣的網站介紹，二種貨幣都是源自社群、去中心化的實驗代幣，總供應量 50% 會鎖定在 Uniswap 交易，預告將來會推出相關 NFT 並將導入銷毀機制。開發團隊手上不能持有任何代幣，以確保價格穩定，不會出現官方操控價格的可能性。