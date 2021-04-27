啟碁5G產品奪AT&T大單

網通廠啟碁 (6285-TW) 傳出拿下美國電信龍頭 AT&T 5G FWA(固定式接入網) 大單，初期訂單破百萬台，可望貢獻百億營收，這也是啟碁繼拿下 Verizon 後，再度拿下美電信龍頭大單，不過，啟碁發言體系不評論也不回應市場傳言。

AT&T 從 4 月起在企業客戶 FWA 產品中開始提供 5G 服務，目前 AT&T 將 FWA 作為公司布局 5G 業務方法的主要三大支柱之一，另外還有移動設備和邊緣計算。

啟碁跟 AT&T 合作並非首次，在物聯網業務也有合作關係，LTE 模組已通過 AT&T 認證，不僅應用在物聯網產品中，啟碁的模組也在 AT&T 官網上販售。

除了 AT&T 外，啟碁的另一美國電信商客戶 Verizon，近期也推出 FWA 服務，根據外電報導，Verizon 規劃 2021 年要有 1500 萬用戶，2023 年底達 3000 萬戶，2025 年底將達 5000 萬戶。

啟碁 5G 產品線去年受疫情影響，各國在建設、推廣上都略為延遲，但公司看好，今年起至 2023 年，疫情逐漸可控下，政府、企業加速推動基礎建設，5G 將進入高速成長。

目前啟碁在美國 5G 布局以毫米波為主，公司看好今年 5G 應用將有 2-3 倍以上的成長，車用也將回到疫情前的情況，加上 Wi-Fi 6、ADAS、低軌道衛星等新應用，整體營運樂觀。