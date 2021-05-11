泰金-KY首季純益創次高 EPS 2元 Q2營收戰新高

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (11) 日公布 2021 年首季財報，第一季稅後純益 7114 萬元，年增 53%，每股純益 2 元，獲利改寫單季次高紀錄。

泰金 - KY 4 月營收達 1.12 億元，仍站穩 1.1 億元以上歷史高檔，前 4 月營收 4.68 億元，年增 42.82%，預估第二季營收將超越首季，挑戰新高。

泰金 - KY 今年第一季營收 3.65 億元，毛利率 27.04%，季增 1.33 個百分點，年增 0.26 個百分點，營益率 20.47%，首次突破 2 成，稅後純益 7114 萬元，季增 73.51%，每股純益 2 元

泰金 2021 年延續去年的成長動能，近年積極開發新客戶逐步展現成效，除提升營收基礎，產品類別上，過去主要以櫥櫃把手佔大宗，去年度開始在衛浴配件及窗飾鑄件類別佔比明顯提升，多元的產品類別加強了成長力道，分散產品過於集中單一原料需求風險。

此外，2020 年因新冠疫情，逆勢帶動美國房地產買氣，同時在居家修繕市場也呈現強勁需求，泰金今年第一季仍持續去年成長力道，未因疫情影響，過去一年至今仍持續開出新客戶，有助今年擴大營收基礎。

營運成本端方面，去年 3 月泰國子公司廠房發生火災，一度讓第二季產能吃緊，公司也透過此次火災，順勢將過去較為老舊的電鍍產線做整體升級改造，去年第三季已全面生產，隨著新產線逐步順暢穩定，生產效率已逐月浮現，在今年第一季國際原物料持續上漲壓力下，毛利率仍穩住 2020 年約 27% 的既有水準。

展望第二季及全年，泰金 - KY 主管指出，將持續開發新客戶及新產品，加上美國房地產市場目前仍維持熱絡，公司從客戶端得到的產品需求反饋也持續強勁，對今年展望正向樂觀看待。