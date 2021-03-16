泰金-KY去年獲利創高 擬配4.5元現金股利 殖利率6.31%

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (16) 日董事會通過 2020 年度財報及盈餘分配案，去年營收、稅後純益同步改寫歷史新高，獲利 2.24 億元，年增 59.27%，每股純益 6.61 元，董事會決議擬配發每股現金股利 4.5 元，訂 4 月 15 日為除息交易日。泰金 - KY 今天收盤價 71.3 元，現金殖利率約為 6.31%。

泰金 - KY 去年營收 12.65 億元，創新高，毛利率 26.73%，年增率 3.46 個百分點，稅後純益 2.24 億元，年增 59.27%，每股純益 6.61 元。

泰金 2020 年展現持續成長的營運動能，近年積極開發新客戶逐步展現成效，除提升營收基礎，在產品組合上，過去主要以櫥櫃把手類佔大宗，2020 年開始在衛浴配件及窗飾鑄件類別佔比也明顯提升，多元的產品組合加深了成長力道，也分散產品過於集中單一原料需求的風險。

此外，2020 年新冠疫情逆勢帶動了美國房地產買氣，同時在居家修繕市場也呈現強勁需求，泰金在本身客戶成長及疫情需求雙雙帶動下，營收較 2019 年成長近 26%，獲利更是增加近 6 成，第四季受到台幣、泰銖匯率快速升值及原料上漲影響，獲利受部份擠壓，但毛利率仍創近三年新高。

展望 2021 年，泰金持續每年新開發二家以上新客戶目標不變，加上美國房地產市場目前仍維持熱絡，公司從客戶端得到的產品需求反饋也持續強勁，將繼續提升各類家飾鑄件產品比重，朝向多元產品的目標發展，公司對於今年展望正向樂觀看待。

泰金 - KY 在今天的董事會也通過公司章程修正案，未來將採上下年度各一次分配盈餘，此修正案預計提報 6 月 17 日股東會，通過後最快今年下半年即可再次分享公司的營運成果。