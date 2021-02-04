泰金-KY不受缺櫃影響 1月營收1.12億元年增56%

美國居家修繕市場需求強烈，家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今年上半年接單能見度高，今 (4) 日公布 1 月營收為 1.12 億元，月增 2.55%，年增 56.48%，市場預估，泰金 - KY 今年首季營收將上看 3.5 億元，年增 3 成。

由於泰國目前出口缺櫃狀況嚴重，港口「空櫃」難求，泰國政府也在積極尋求解決方案，推出進港優惠的措施，泰金 - KY 主管指出，公司設法補救運輸缺櫃問題，從 2020 年 12 月到今年 1 月，所受實質影響不大，今年第一季平均月營收 1.1-1.2 億元展望不變，業績動能估可維持高檔。

泰金 - KY 主要受惠美國房市需求旺、居家修繕市場需求強等挹注，加上持續拓展新客戶及原有客戶新品開發，今年業績成長明顯，去年 6 月開始，已連續 8 個月營收站穩 1 億元，去年全年營收達 12.64 億元，創新高，年增 25.67%；獲利也可望同步創新高。

北美房市去年初受疫情影響，短暫呈現大幅衰退，第三季開始急速增長，房價指數屢創近年新高，同時帶動居家修繕熱潮，統計 2020 年美國成屋銷售量增至 564 萬戶，創 2006 年以來新高。

泰金 - KY 去年前三季稅後純益 1.82 億元，年增 50.98%，每股純益 5.44 元。第四季雖遭遇原物料價格上漲及匯率不利影響，但全年獲利估將改寫歷史新高。