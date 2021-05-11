盤前財經大事搶先讀2021年05月11日

今日操盤前瞻

美國 5 月密大消費信心指數

法說會：開發金、台達電、原相、南茂

傳白宮 5/20 再度舉行半導體峰會 台積電、英特爾受邀

兩名消息人士透露，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 計劃於 5 月 20 日再度舉行半導體虛擬峰會，將邀請台積電 (TSM-US)、英特爾 (INTC-US)、三星、Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、通用 (GM-US)、福特 (F-US) 出席。閱讀全文...

世衛將印度變種病毒升級至「引發全球擔憂」

週一 (10 日) 世界衛生組織 (WHO) 將印度三重突變病毒株 B.1617 列入「引發全球擔憂」的病毒，貼入此標籤意味 B.1.617 比原始病毒更具傳染力、更加致命。閱讀全文...

台積電 4 月營收月減 13% 5、6 月可望再衝新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 4 月營收 1113.15 億元，由於 3 月營收創新高、基期較高，加上受蘋果 5 奈米投片下滑影響，使營收月減 13.8%，年增 16%；前 4 個月累計營收 4737.25 億元，年增 16.5%。以財測數字來看，法人預估，5、6 月營收將站穩高檔水準，重回 1200 億元大關，甚至可望上看 1300 億元、再創新高。閱讀全文...

〈聯發科股東報告書〉蔡明介：已開始投入 WiFi 7 投資

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布營業報告書，董事長蔡明介指出，由於技術升級、全球遠端工作與學習趨勢，WiFi 晶片需求遽增，聯發科 WiFi 6 晶片已獲各大應用導入，為未來技術升級做準備，已開始投入 WiFi 7 投資。閱讀全文...

中鋼 4 月營收 369 億元續刷單月新高 5 月盤價漲幅擴大營收估續強

中鋼 (2002-TW) 昨 (10) 日公告 4 月營收 369.06 億元，月增 0.3%、年增 45.1%；累計前 4 月營收 1347.28 億元，年增 30.4%，雙創歷史新高；中鋼認為，5 月出貨量估將維持 4 月水準，但因為 5 月報價漲幅較大，可望進一步推升營收表現。閱讀全文...

行動服務營收轉正 中華電前 4 月每股賺 1.51 元 蟬聯獲利王

電信三雄昨 (10) 日公佈自結，中華電 (2412-TW) 受惠行動銷貨收入增加，以及行動服務營收轉為正成長，營收、獲利顯著成長，4 月每股純益 0.37 元，再度超越台灣大 (3045-TW) 的 0.3 元、遠傳 (4904-TW) 的 0.2 元；前 4 月每股賺 1.51 元，續蟬聯獲利王寶座，贏過台灣大 1.31 元與遠傳 0.75 元。閱讀全文...

〈誠美材法說〉年底毛利率拚達 10% 轉投資恆美光電擬上市

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 昨 (10) 日召開法說，隨著面板景氣維持高檔，營運業內外皆美，其中，業外持股 28.1% 的恆美光電 (原昆山奇美) 去年底完成組改後，今年首季也已向蘇州證監會送件申請上市，本業方面，隨著需求維持高檔，加上高值化產品布局發酵，年底力拚毛利率從目前約 5% 提升至 10%。閱讀全文...