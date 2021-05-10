銅價漲 華新4月營收登1年高點 大亞創同期高

電線電纜廠受惠銅價上漲，推升營收同步走揚，華新 (1605-TW)4 月營收 122.45 億元，登 12 個月來新高；大亞 (1609-TW)4 月營收 21.05 億元、前 4 月營收 81.86 億元，雙創同期新高。

華新 4 月營收 122.45 億元，月增 7.2%、年減 5.18%；前 4 月營收 410.99 億元，年增 10.75%。

近期銅價持續走揚，華新不同產品結構，原料占比約 6-9 成。華新預期，線電纜受惠與客戶有長期合約，下半年訂單已掌握 7-8 成，能見度直達年底，拚獲利優於去年。

不鏽鋼方面，華新表示，雖然訂單能見度較短，能見度只到本季底，但目前滿載生產，惟下半年尚不明朗，此外，為維持不鏽鋼原料鎳生鐵供給，印尼鎳生鐵廠產線已進入試車，年產能上看 3.6 萬噸。

大亞 4 月營收 21.05 億元，月減 12.66%、年增 42.57%；前 4 月營收 81.86 億元，年增 50.65%。

大亞旗下有電線電纜、綠能與投資新創等三大事業體，其中，本業電線電纜隨著近期銅價一路上漲，報價同步走揚，訂單能見度已看至下半年。

法人估，大亞今年各事業體業績將分別成長 2 成以上，集團全年營收將挑戰 200 億元，續創新高，獲利挑戰 10 億元，每股純益上看 1.7 元，同創高。