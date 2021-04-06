〈大亞展望〉線纜漆包線打入電動車馬達供應鏈 第3季貢獻營收

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 漆包線事業經過 5、6 年開發出電動車漆包線後，近期布局車用市場開始發酵，包括接獲富田電機 (FUKUTA)、東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW) 電動車馬達訂單，預計第 3 季開始貢獻營收。

董事長沈尚道表示，因應全球綠能浪潮下，電動車產業蓬勃發展，隨著電動車馬達需求提升，同步帶動漆包線需求看增，目前開發出的電動車馬達漆包線，相較於傳統其他產品漆包線，可提升電裝產品壽命。

富田電機為國際電動車大廠特斯拉供應鏈之一，近期則與其他電動車開發新款，預計明年亮相，大亞為富田線纜主要供應商，後續看好該公司未來發展，取得 5-6% 股權，隨著富田電動車布局擴大，大亞也跟進首度跨入乘用電動車市場，預計今年第 3 季陸續交電動車馬達漆包線。

沈尚道提到，東元、大同近期積極跨入電動巴士市場，並已陸續取得訂單，由於過去與兩家業者合作多年，若未來營運持續成長，也將同步受惠。

大亞漆包線事業群每月營收貢獻約 2.3 億元，沈尚道表示，雖然電動車將開始有營收貢獻，但仍屬於初期階段，營收比重偏低，未來有機會逐步攀升，此外，大亞漆包線國內市占率從過去的 26%，已攀升至 30%，已為國內市占第一，目標獨霸國內市場，未來市佔率將突破 3 成。