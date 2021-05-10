外資再砍面板雙虎逾15萬張 內外資齊加碼中鋼

台股今 (10) 日在運輸、鋼鐵、金融族群力抗電子股賣壓下，終場下跌 49.39 點，收在 17235.61 點，守住月線關卡，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 8.86 億元，其中，外資轉賣，再度大砍面板雙虎友達、群創合計超過 15 萬張，但中鋼則獲三大法人青睞，合計加碼逾 11 萬張。

期貨方面，外資今再加碼 1490 口空單，空單未平倉口數來到 37519 口，投信加碼 11 口空單，空單未平倉口數來到 3318 口，自營商則加碼 732 口多單，多單未平倉口數達 23349 口。

外資今日轉賣，面板雙虎群創、友達續成為狙擊對象，分別賣超 106077 張、50038 張，合計賣超逾 15.6 萬張，華邦電、聯電也遭砍 28585、24230 張，國泰台灣 5G+ 14079 張、鴻海 12202 張均破萬張，其他則依序為合晶、長榮航、中鴻、晶豪科。

買超方面，外資大舉搶進鋼鐵、金融股，中鋼獲外資青睞買超 69122 張居冠，新光金、中信金也分別有 54305、40747 張，長榮 38504 張、台玻 25499 張、大成鋼 20290 張、開發金 18709 張、宏碁 16345 張、兆豐金 15847 張、燁輝 15089 張，其他臺企銀、永豐金、合庫金、玉山金、南紡、華航、台中銀、華新、新纖也均破萬張。

投信、自營商則站在買方，其中，投信今買超 16.83 億元、為連 4 買，加碼中鋼 15625 張，長榮、陽明也各加碼 4764 張、4420 張，其他則依序為南紡、國泰金、台玻、開發金、東洋、盛餘、榮成。

投信賣超方面，華航遭砍 5286 張，群創也遭賣 4073 張，玉山金、晶技也有 3189 張、3063 張，台塑四寶中，台化、南亞科、台塑也分別有 2354 張、2204 張、1674 張，其他則依序為友達、台聚、長榮航。

法人表示，電子族群短期續疲，成大盤上攻最大阻力，近期可關注上市櫃公司首季財報、4 月營收公布，以及電子權值股後續表現，月線將成關鍵點位，另外，MSCI 周三 (12 日) 也將公布最新季度調整，台股相關權重是否再調整，值得關注。