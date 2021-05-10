聯發科4月營收365.72億元 月減9% 寫歷史第三高

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收 365.72 億元，月減 8.91%，年增 78%，累計前 4 月營收 1446.05 億元，年增 77.63%；由於客戶提早在 3 月拉貨，加上後段封測交期拉長，導致 4 月營收動能趨緩，較上月下滑，寫下歷史第三高。

聯發科第二季營收預估達 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%，以 4 月營收、財測低點推算，5、6 月將重返單月營收 400 億元，並再創新高。

儘管聯發科對自家營運充滿信心，今日仍受多項利空影響，包括高通 (QCOM-US) 生產瓶頸下半年將解除、5G SoC 成長最快時期已過、以及手機拉貨力道疲軟，今日股價開低走低，摜破千元大關，重挫近 8%，市值也摔落 1.6 兆元，約 1.56 兆元。

外資指出，隨著台積電 (2330-TW) 新產能將在下半年開出，高通 5G SoC 的生產瓶頸將在下半年排除，屆時將對聯發科帶來威脅，聯發科原先具優勢的中階市占也面臨挑戰，預計明年營運將較今年衰退。

另外，天風國際知名分析師郭明錤也出具報告指出，儘管中國 5G 手機 4 月出貨滲透率已達 80% 以上，但通路庫存卻也高達 9.5 週，來到歷史高點，高於正常庫存水位的 4-6 週，反映 5G 手機因欠缺殺手級應用而導致需求不振。

郭明錤認為，聯發科面臨長期需求不振、競爭與供需缺口改善等結構性風險，成長最快時期已過，且 5G 手機成長動能有限，聯發科與高通將在利潤不佳的中低階市場競爭，競爭壓力將在今年底、明年初加重。