零組件吃緊影響出貨 友達4月營收失守300億元大關

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收，雖然整體面板價格持續走揚，但受零組件吃緊影響，出貨較上個月下滑，單月營收也跌破 300 億元大關，達約 296.01 億元，月減 3.6%、年增 46.8%；累計今年前 4 個月營收達 1125.42 億元、年增 52.4%。

出貨方面，友達 4 月面板總出貨面積達 206.6 萬平方米、月減 6.6%。

展望未來，整體面板市況持續熱絡，友達預期，第 2 季供需仍緊張，預期整體面板平均價格將續揚 10-13%，雖然短期零組件包含驅動 IC、玻璃基板、PCB 銅箔基板、包材等吃緊，但出貨量仍可季增 2-4%，

友達進一步指出，訂單能見度已直達年底，正與客戶商談明年訂單，下游終端庫存水位仍低，有助產能利用率維持高檔，不過第 2 季將有部分機台進行年度歲修工作。

報價方面，研調機構 Witsview 統計 5 月上旬各應用面板均維持上漲，其中，主流 32、55 吋電視面板，平均價格達 85、218 美元，較 4 月下旬上漲 2、5 美元；27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板平均價格則上漲約 1 美元，5 月上旬平均價格達 90.7、40.9 美元。